Clip NÓNG 24h: Tai nạn nghiêm trọng tại Vĩnh Phúc khiến 2 người tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng tại Vĩnh Phúc khiến 2 người tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng tại Vĩnh Phúc khiến 2 người tử vong tại chỗ. Nguồn: VOV

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, vào đêm 6/6 xe mô tô BKS 88D1-529.xx di chuyển theo hướng xã Xuân Lôi đến thị trấn Lập Thạch, khi tới đoạn đường thuộc tổ dân phố Văn Sơn, tại khu vực tỉnh lộ 305 thì va chạm với xe mô tô BKS 23E1-234.xx đang di chuyển hướng từ thị trấn Lập Thạch về xã Xuân Lôi. Thời điểm xảy ra va chạm, trên mỗi xe máy đều có lái xe và 2 người ngồi sau.

Hậu quả, Phạm Xuân K. (SN 2006 ở thôn Hòa Phong, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) và Đặng Duy P. (SN 2005 ở xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) tử vong tại chỗ; 4 thanh niên khác đi cùng đều bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.



Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Bình Dương: "Xe điên" lao như tên bắn hất văng nhiều người đi đường

"Xe điên" lao như tên bắn hất văng nhiều người đi đường tại Bình Dương: Nguồn: Người Lao Động

Ngày 7/6, Công an TP. Thuận An tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh về vụ ô tô tông hàng loạt phương tiện và hất văng nhiều người ra đường.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 6/6, Vũ Tuấn A. (SN 1993, hộ khẩu TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển ôtô BKS 61A-904.xx trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550. Khi đến đoạn đường ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, ô tô va chạm với 5 xe máy phía trước. Sau va chạm, ô tô tiếp tục lao nhanh về phía trước, đến trước quán hải sản Vua Biển thì đụng vào xe tải đang đỗ sát lề đường rồi va chạm thêm 2 xe máy nữa.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu P.T.T.M bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hiện đã bị chết não; anh H.C.T bị gãy xương đòn tay trái; chị L.T.T bị trầy xước ngoài da. 5 người khác đi khỏi hiện trường chưa rõ tình trạng thương tích.



Sau tai nạn, Vũ Tuấn A. được đưa đi kiểm tra nồng độ cồn trong máu và ma túy. Kết quả, có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748mg/L, không có chất ma túy.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cà Mau: Người đàn ông đánh đập, ném bàn inox vào người phụ nữ ngay tại quán ăn

Người đàn ông đánh đập, ném bàn inox vào người phụ nữ ngay tại quán ăn. Nguồn: Saostar

Theo camera an ninh gần hiện trường ghi lại sự việc xảy ra vào ngày 4/6. Thời điểm này, tại quán ăn có 5 người khách, trong đó, có một đôi nam nữ ngồi ở dãy giữa. Cả hai đang ngồi ăn đột nhiên người đàn ông mặc áo đỏ cầm bát ném vào người phụ nữ mặc áo đen. Người này cũng nhanh tay ném nhiều đồ vật trên bàn về phía người đàn ông để "trả đũa".

Tức giận, người đàn ông dùng tay tát mạnh vào mặt người phụ nữ, rồi túm tóc kéo nạn nhân xuống đất. Đỉnh điểm, anh ta bê hẳn chiếc bàn inox rồi ném thẳng vào người phụ nữ đang nằm trên đất một cách thô bạo. Chưa hết cơn tức, gã vũ phu tiếp tục dùng chân đá nhiều cái vào người phụ nữ. Một số khách hàng ngồi ăn tuy chứng kiến sự việc nhưng không dám vào can ngăn vì quá sợ hãi. Theo bài đăng chia sẻ, sự việc xảy ra tại một quán ăn ở Cà Mau.

Sự việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận. Ai ấy đều tỏ ra bức xúc trước hành vi đánh phụ nữ thô bạo của người đàn ông. Bên cạnh đó, không ít ý kiến lên án, mong lực lượng chức năng vào cuộc điều tra và có hình phạt thích đáng đối với kẻ vũ phu.

Quảng Ninh: Vào cua tốc độ cao, xe container mất lái hất văng xe CSGT

Vào cua tốc độ cao, xe container mất lái hất văng xe CSGT. Nguồn: Giadinh.net

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video vào ngày 6/6 do camera an ninh ghi lại cho thấy, xe container khi đang vào cua thì bất ngờ phanh gấp. Cú phanh khiến phần đuôi xe trượt ngang, thùng hàng phía sau rơi xuống đường va trúng xe CSGT đang di chuyển theo hướng ngược lại khiến chiếc xe này lật nhào lên vỉa hè.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video ngay lập tức nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng, đa số ý kiến đều cho rằng lái xe container đã không làm chủ được tốc độ khi vào cua, đặc biệt là khi trời vừa mưa, đường trơn trượt.



Thông tin với báo chí, đại diện Đội CSGT số 3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, xe của đơn vị này vừa bị xe container va chạm khi đang di chuyển vào buổi sáng ngày 6/6. Vụ việc xảy ra trên tuyến QL18 đoạn ngã ba Yên Than, huyện Tiên Yên và được camera ghi lại.

Cú va chạm khiến ô tô của CSGT lật nghiêng, văng vào vệ đường, phần đầu xe hư hỏng nặng. Vụ va chạm may mắn không có thiệt hại về người.