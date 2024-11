Clip NÓNG 24h: Người nhảy dù lượn mắc trên đường dây điện 110kV ở Hà Nội

Người nhảy dù lượn mắc trên đường dây điện 110kV ở Hà Nội

Người nhảy dù lượn mắc trên đường dây điện 110kV ở Hà Nội. Nguồn: Đài TH Hà Nội

Hồi 15 giờ 20 phút ngày 9/11, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn người nhảy dù lượn mắc trên đường dây điện 110kV thuộc địa phận thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội từ Công an xã Nam Phương Tiến. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Chương Mỹ đã báo cáo trung tâm chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội xuất 01 xe chữa cháy cùng 07 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, đồng thời xin chi viện của Phòng PC07.

Hồi 15 giờ 55 phút, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Chương Mỹ đã có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng nắm tình hình. Nạn nhân tên Nguyễn Công Thành; sinh năm 1996; HHKT tổ 17 phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện nay phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trong quá trình nhảy dù lượn từ đồi Bù, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, do gặp nhiễu loạn về thời tiết khiến dù của nạn nhân bị giảm độ cao đột ngột làm cho cánh dù mắc vào dây chống sét của đường dây điện 110kV 172E10.9 Xuân Mai - 172E19.5 Trung Sơn, do Xí nghiệp lưới điện cao thế Hòa Bình - Công ty điện lực Hòa Bình quản lý, ở độ cao cách mặt đất khoảng 10m. Nạn nhân trong tình trạng tỉnh táo, không bị chấn thương.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Chương Mỹ đã thông báo cho Xí nghiệp lưới điện cao thế Hòa Bình thuộc Công ty điện lực Hòa Bình cắt điện khu vực người bị nạn mắc kẹt, đồng thời phối hợp với quần chúng nhân dân căng bạt, đệm phía dưới vị trí nạn nhân.

Đến 16 giờ 50 phút, do gió thổi mạnh làm cánh dù lượn tụt xuống từ từ, nạn nhân rơi vào khu vực đã bố trí bạt, đệm. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận nạn nhân, tiến hành kiểm tra thương tích, nhận thấy nạn nhân tỉnh táo, không có thương tích, đi lại bình thường.

Hồi 17 giờ 10 phút, Chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cho thu hồi phương tiện trở về đơn vị thường trực chiến đấu.

Rạp cưới dựng giữa đường ở TP.HCM, ô tô phải đi ngược chiều

Rạp cưới dựng giữa đường ở TP.HCM, ô tô phải đi ngược chiều. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 9/11, theo phản ánh của người dân sống trên đường Trung Mỹ Tây 17A (quận 12, TP.HCM), một hộ dân ở khu vực dựng rạp đám cưới trên đường khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Cụ thể, rạp cưới dài khoảng 200m, chiếm trọn một làn đường. Khu vực rạp cưới này đặt nằm ở gần trường học và nhiều cơ quan nhà nước.

"Tuyến đường có nhiều xe cộ qua lại, rạp cưới nằm chình ình giữa đường khiến nhiều phương tiện phải lấn sang làn đường còn lại để di chuyển, nhiều thời điểm còn bị ùn tắc. Không hiểu sao lại dựng rạp cưới giữa đường thế này, trong khi có rất nhiều nhà hàng tiệc cưới lớn, nhỏ để lựa chọn", người phản ánh nói.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Cao Hà Đức Trọng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây (quận 12), cho biết, phường đã nắm thông tin về hộ dân dựng rạp tổ chức đám cưới dưới lòng đường Trung Mỹ Tây 17A. Theo ông Trọng, rạp đám cưới dựng từ 12h ngày 8/11 đến chiều 9/11. Trước khi tổ chức, hộ dân này đã xin phép UBND phường. Theo Nghị định 100, người dân được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường để tổ chức các việc như ma chay, hiếu hỉ. Tuy nhiên, thời gian và quy mô tổ chức phải hạn chế.

Cận cảnh nổ mìn phá khối đá "uy hiếp" đường nối sân bay Cam Ranh

Cận cảnh nổ mìn phá khối đá "uy hiếp" đường nối sân bay Cam Ranh. Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng

Mới đây, ông Nghiêm Xuân Thành, tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp chỉ đạo xử lý hiểm họa sạt lở, đá rơi tại đường đèo Cù Hìn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau nhiều giờ tiếp cận lên phương án xử lý khối đá có nguy cơ rơi xuống đường, khoảng 17 giờ ngày 9/11, lực lượng chức năng quyết định nổ mìn xử lý khối đá.

UBND TP Nha Trang đã phối hợp với Sở Công Thương hoàn tất thủ tục pháp lý, cho phép sử dụng vật liệu nổ để ngăn chặn nguy cơ sạt lở, bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực. Khối đá lớn nằm trên nền đất mỏng, dễ bị tác động bởi mưa lớn kéo dài, đe dọa an toàn giao thông và trật tự xã hội.