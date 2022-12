Clip NÓNG 24h: Nổi da gà trước biển người cuồng nhiệt mừng Messi và Argentina vô địch World Cup

Nổi da gà trước biển người cuồng nhiệt mừng Messi và Argentina vô địch World Cup

Nổi da gà trước biển người cuồng nhiệt mừng Messi và Argentina vô địch World Cup. Nguồn: Reuters

Sau trận đấu kịch tính với đội tuyển Pháp tại chung kết World Cup 2022, những đám đông quy mô từ hàng nghìn tới hàng trăm nghìn người ở Argentina hôm 18/12 đã tràn ra đường phố để ăn mừng đội tuyển lên ngôi vô địch.

Đường phố thủ đô Buenos Aires ngập tràn những tiếng hô hào, tiếng kèn ăn mừng khi CĐV Argentina say sưa trước chiến thắng của đội nhà. Họ dành cho nhau những cái ôm hạnh phúc trên đường phố và nhiều người đã bật khóc vì sung sướng.

Đội tuyển Argentina hòa Pháp 3-3 sau hai hiệp phụ, trước khi thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu để vô địch World Cup 2022 hôm 18/12.

Tổng thống Pháp xuống sân an ủi, vỗ về ngôi sao Kylian Mbappe

Tổng thống Pháp xuống sân an ủi, vỗ về ngôi sao Kylian Mbappe. Nguồn: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuất hiện trên khán đài trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Pháp và Argentina. Trận này, đại diện đến từ châu Âu đã thi đấu kiên cường nhưng sau cùng vẫn phải nhận thất bại trên chấm luân lưu trước Messi và các đồng đội. Khi trận đấu khép lại, ông Macron đã xuống sân để an ủi các cầu thủ đội nhà trong đó có Mbappe. Cầu thủ 23 tuổi đã lập được một cú hat-trick nhưng vẫn không thể giúp Pháp bảo vệ thành công chức vô địch. "Những gì Mbappe cũng như toàn đội làm thật tuyệt vời", ông Macron chia sẻ trên RMC Sport. "Cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Tôi nói với Mbappe rằng cậu ấy mới chỉ 23 nhưng cậu ấy đã là Vua phá lưới World Cup, từng vô địch World Cup và giờ có lần thứ 2 vào đến trận chung kết".

Đốt lửa sưởi ấm cho trâu, "hoá tro" luôn căn nhà sàn

Đốt lửa sưởi ấm cho trâu, hoá tro luôn căn nhà sàn. Nguồn: 2sao

Vào khoảng 10h ngày 15/12, ngôi nhà sàn của gia đình ông Lô Thái Dân (SN 1951, trú tại bản Ná Phày, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bỗng dưng bốc cháy. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, mọi người trong gia đình ông Dân đều đi vắng.

Phát hiện đám cháy, người dân trong khu vực đã lập tức đến hiện trường tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngôi nhà sàn có nhiều vật dụng dễ bắt cháy nên ngọn lửa bao trùm quá lớn, không thể khống chế được.

Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ ngôi nhà sàn, nhà bếp và gia sản đều bị lửa thiêu rụi.

Xe lu ủi bay cửa hàng, vị khách nhanh chân thoát nạn

Xe lu ủi bay cửa hàng, vị khách nhanh chân thoát nạn. Nguồn: MXHGT

Đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18h21' ngày 17/12 đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại tình huống nguy hiểm xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ven đường. Trong cửa hàng lúc này đang có 2 người phụ nữ, nghe thấy động họ liền chạy vội khỏi cửa hàng. Đúng lúc đó một chiếc xe lu mất lái lao tới, ủi sập tất cả sạp hàng và cột nhà. Rất may không có thiệt hại về người.