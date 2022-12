Clip NÓNG 24h: "Rùng mình" cảnh xe máy lạng lách, ngã kẹp giữa 2 ô tô tải

"Rùng mình" cảnh xe máy lạng lách, ngã kẹp giữa 2 ô tô tải

"Rùng mình" cảnh xe máy lạng lách, bị "kẹp chả" và ngã giữa 2 ô tô tải. Nguồn: MXHGT

Theo đó, nam thanh niên đầu trần đi xe máy với tốc độ cao đã lạng lách, vượt ô tô có gắn camera hành trình. Tuy nhiên khi xe máy này đang vượt tiếp xe tải trước mặt thì đúng lúc xe container ngược chiều đi tới đã khiến nam thanh niên loạng choạng tay lái. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên này vẫn tiếp tục liều mình lách qua giữa 2 ô tô tải để vượt lên phía trước.

Một đoạn clip khác ghi lại tình huống xảy ra vào lúc 12h10' ngày 11/12 tại Lai Châu cũng vô cùng nguy hiểm. Theo clip, khi xe có gắn camera hành trình vừa đi tới cung đường quanh co khuất tầm nhìn, chiều ngược lại cũng có một chiếc xe ô tô tải đang chở hàng nặng đi tới. Đúng lúc này 2 người đèo nhau trên xe máy đi tới định vượt xe tải ngay tại khúc cua.

Giật mình khi đi giữa 2 xe tải lớn, tài xế xe máy phanh gấp đã khiến chiếc xe máy trượt đổ. Rất may xe ô tô tải chở hàng đi cùng chiều đã kịp thời đánh lái lao vào lề đường nên tránh được vụ tai nạn liên hoàn.

Hành động vượt ẩu của các tài xế xe máy khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Hãi hùng phút xe container chạy "bất thường" tạt đầu ô tô, lao lên dải phân cách

Hãi hùng phút xe container chạy "bất thường" tạt đầu ô tô, lao lên dải phân cách. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra hôm 12/12 được chia sẻ trên nhóm facebook OFFB cho thấy, chiếc ô tô phía sau (gắn camera hành trình) cũng lao lên dải phân cách tránh tông vào xe container.

Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng facebook, trong đó nhiều ý kiến phỏng đoán lái xe ô tô container có thể buồn ngủ hoặc xe gặp sự cố dẫn tới việc chạy xe bất thường. Trong khi nhiều ý kiến bày tỏ, 2 lái xe ô tô gặp may khi 2 phương tiện không xảy ra va chạm.

Shipper bị trộm lấy mất cả xe máy lẫn hàng hóa

Shipper bị trộm lấy mất cả xe máy lẫn hàng hóa. Nguồn: Dân trí

Chia sẻ trên Dân Trí, anh P.A.T. (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho biết, trưa 11/12, anh điều khiển xe máy có gắn theo sọt nhựa (có chứa hàng hóa) đến trụ sở công ty trên đường số 12 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để lấy hàng đi giao cho khách.

Tới nơi, anh T. dựng xe trước công ty rồi đi vào bên trong lấy thêm hàng hóa. Ít phút sau, anh quay trở ra thì không thấy xe đâu.

Anh T. hốt hoảng kiểm tra camera an ninh thì phát hiện chiếc xe máy đã bị hai nam thanh niên trộm đi. Diễn biến vụ việc được camera ghi lại.

Giận dỗi, vợ đạp xe 20km bỏ về ngoại giữa khuya, hành động của anh chồng khiến cư dân mạng khen ngợi

Giận dỗi, vợ đạp xe 20km bỏ về ngoại giữa khuya, anh chồng liền có hành động bất ngờ phía sau lưng. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Đoạn clip do chính người chồng trong câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội TikTok với tiêu đề: "Dỗi chồng đạp xe đạp 20km về nhà". Vì một lý do nào đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, giận dỗi nhau, tức giận quá người vợ bỏ về nhà ngoại. Nhưng theo chia sẻ, do xe máy để ở xưởng, trong nhà chỉ còn mỗi xe đạp và ô tô. Trong khi vợ lại không lái được ô tô nên đã bất chấp lôi "con ngựa sắt" còn lại lao ra đường.

Sau hồi nài nỉ mãi không được, người chồng đành luống cuống đánh xe ra đuổi theo vợ. Nhưng cô vợ vẫn nhất quyết bỏ đi, cuối cùng người đàn ông chỉ ngậm ngùi đi đằng sau... soi đèn để vợ đạp xe cho an toàn.

Ai nấy đều "dở khóc dở cười" trước hành động của ông chồng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động soi đèn để vợ đạp xe 20km của anh như "đổ dầu vào lửa", chỉ khiến vợ càng tức giận hơn mà thôi.