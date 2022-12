Clip NÓNG 24h: Chủ nhà trọ dùng "chiêu độc" cùng người dân vây bắt 2 kẻ trộm cắp tài sản

Người dân vây bắt 2 kẻ trộm cắp tài sản

Người dân vây bắt 2 kẻ trộm cắp tài sản. Nguồn video: Bảo Vệ Pháp Luật

Ngày 14/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Hoàng Văn Thịnh (31 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Hải (30 tuổi, cùng quê tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13/12, hai thanh niên chở nhau vào khu trọ trong chợ 434, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để trộm tài sản.



Tại đây, cả 2 tiếp cận nhà trọ L.T. nhưng do còn sớm, cổng trọ đang khóa. Cả hai đứng đợi được ít phút, thì người dân mở cổng để đi làm.

Lúc này, Thịnh đột nhập vào trong để trộm xe máy, Hải ngồi trên xe cảnh giới bên ngoài.

Do khu trọ có gắn nhiều camera, chủ trọ ở đối diện, khi Thịnh đang bẻ khóa chiếc xe tay ga của người dân, chủ nhà trọ đã phát hiện gọi báo lực lượng chức năng. Đồng thời, chủ nhà trọ chạy ra khóa cổng trọ nhốt Thịnh bên trong và hô hoán cho người dân thức dậy vây bắt.

Cùng lúc này, lực lượng chức năng phường Bình Hòa vừa tới đầu hẻm, Hải liền lái xe tông ngã lực lượng chức năng rồi chạy bộ thoát thân, nhưng đã bị vây bắt. Thịnh bị nhốt bên trong, thấy người dân quá đông, nên chấp nhận bị bắt giữ.

Cả hai sau đó được công an đưa về trụ sở để lấy lời khai và thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



Bé trai một mình loay hoay cứu hỏa ở cửa hàng rau quả

Bé trai một mình loay hoay dập lửa ở cửa hàng rau quả. Nguồn video: Infonet

Theo camera giám sát, vào lúc 18 giờ 10 phút chiều tối ngày 12/12/2022, bé trai mặc áo vàng đang chơi một mình trông cửa hàng. Không rõ bé nghịch gì mà lửa bắt vào những vật liệu dễ cháy trên sạp hàng hóa và bốc cháy.

Mới đầu ngọn lửa nhỏ, bé trai thổi tắt không được nên đã chạy ra cửa lấy bình xịt nước tưới cây để phun vào. Thế nhưng thấy ngọn lửa vẫn bùng lên, bé hoảng sợ chạy ra cửa, rồi lại tìm mọi biện pháp để dập lửa.

Phải hơn 7 phút sau khi loay hoay một mình không thể dập tắt ngọn lửa, cậu bé mới chạy vào nhà gọi người lớn.

Gần 1.300 con lợn bị thiêu cháy trong đêm trong trang trại ở Nghệ An

Gần 1.300 con lợn bị thiêu cháy trong đêm trong trang trại ở Nghệ An. Nguồn video: Báo Nghệ An

Tối 14/12, tại trang trại chăn nuôi lợn của vợ chồng chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm Dạ Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết gần 1.300 con lợn.

Chị Tuyết cho biết, khoảng 23 giờ đêm 14/12, vợ chồng chị vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của công nhân làm việc tại trang trại nuôi lợn của gia đình cách nhà không xa về việc trang trại bị cháy. Vợ chồng chị lập tức quay trở lại thì chứng kiến cảnh nhà xưởng đổ sập và hàng nghìn con lợn đã chết, nhiều con bị thiêu cháy nằm la liệt.

Công nhân làm việc tại trang trại của chị Tuyết cho biết, do chập điện gây cháy tại một khu chuồng trại, khi ngọn lửa bén không lâu thì mái tôn bị đổ sập xuống nền nhà ẩm ướt kéo theo dây điện, lợn bị điện giật chết.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo cáo lên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Ngay trong đêm xảy ra hỏa hoạn người dân xóm Dạ Sơn, chính quyền địa phương đã đến động viên, giúp gia đình khắc phục sự cố, dọn dẹp hiện trường.

Chị Tuyết cho biết, tất cả số lợn của trang trại bị thiêu cháy sau vụ hoả hoạn, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Cháy lớn tại nhà kho chứa chứng cứ của Sở cảnh sát New York

Cháy lớn tại nhà kho chứa chứng cứ của Sở cảnh sát New York. Nguồn video: Báo Pháp Luật TP.HCM

Ngày 14-12, đài CBS News dẫn thông tin từ Sở cứu hỏa New York (FDNY) cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát tại kho Kiểm soát & Tạm giữ Chứng cứ của Sở Cảnh sát New York (NYPD) ở khu phố Red Hook ở TP New York (bang New York, Mỹ) hôm 13-12.

Chỉ 2 giờ sau khi đám cháy được báo cáo lần đầu tiên, hơn 140 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Đám cháy cũng gây nên một vụ nổ lớn khiến một phần nhà kho bị sụp đổ, buộc một số đơn vị cứu hỏa phải rút lui.

Theo FBNY, vụ cháy khiến ít nhất 8 người bị thương, bao gồm 3 lính cứu hỏa, 3 kỹ thuật viên chuyển phát nhanh EMS và 2 thường dân. May mắn tất cả nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Ngọn lửa được cho là bắt đầu từ một kệ chứa hàng trước khi lan rộng khắp nhà kho rộng hơn 743 mét vuông.

Đây là 1 trong 5 nhà kho mà NYPD sử dụng để cất giữ các chứng cứ bị tịch thu. Những bằng chứng có kích cỡ quá lớn để vừa trong các khu vực lưu trữ "bình thường" cũng được lưu giữ ở đó.

Các quan chức NYPD cho biết vẫn chưa xác định được chính xác mức độ thiệt hại cho đến khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Những đoạn video do người dân sống trong thành phố quay lại cho thấy một cột khói khổng lồ bay lên không trung có thể nhìn thấy từ cách xa hàng km.