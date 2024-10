Clip NÓNG 24h: Nữ bác sĩ Đà Nẵng cứu sống bé gái bị hóc kẹo trong gang tấc

Nữ bác sĩ Đà Nẵng cứu sống bé gái bị hóc kẹo trong gang tấc

Nữ bác sĩ Đà Nẵng cứu sống bé gái bị hóc kẹo trong gang tấc. Nguồn: VOV

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ bác sĩ ở thành phố Đà Nẵng cứu cháu bé hóc dị vật đã được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem. Nhiều người bày tỏ niềm vui khi cháu bé may mắn thoát nạn và cảm phục sự bình tĩnh của nữ bác sĩ trẻ, kịp thời cứu giúp cháu bé lúc nguy cấp.

Đó là trường hợp con của anh Nguyễn Hải Sơn. Được biết, gia đình anh Sơn từ tỉnh Kon Tum xuống thành phố Đà Nẵng để du lịch và thăm người thân. Ngày 11/10, khi đang trên ô tô chở vợ con và các cháu đi chơi, con gái anh Sơn là cháu N.N.K (5 tuổi) bị hóc kẹo. Anh lập tức bế con xuống xe, thực hiện các động tác ấn bụng 5-6 lần nhưng vẫn không đẩy được viên kẹo ra. Sau đó, nghe con nói ú ớ nói: "Bố ơi cứu con, con không thở được", anh Sơn bắt đầu hoảng loạn. Lúc đó, vợ anh Sơn nhìn thấy một trung tâm tiêm chủng ngay gần đó nên vợ chồng anh bế cháu vào nhờ hỗ trợ.

Vào đến phòng khám, bác sĩ Võ Thị An (26 tuổi) đang làm việc tại đây tiếp nhận cháu bé trong tình trạng hô hấp kém, khó thở. Bác sĩ Võ Thị An ngay lập tức cấp cứu cho bé. Qua đánh giá tình trạng, bác sĩ An đã dùng nghiệm pháp Heimlich để cấp cứu cho bé. Sau 1 phút, viên kẹo được tống ra khỏi đường thở của bệnh nhi và cháu đã thở bình thường trở lại.

Được biết, nghiệm pháp Heimlich là phương pháp được sử dụng khi tắc nghẽn đường thở nặng và đe dọa tính mạng do dị vật hoặc do thức ăn. Sau quá trình cấp cứu, vật thể đã được đưa ra ngoài và bé đã hô hấp trở lại bình thường. Khi sức khỏe bé ổn định, bác sĩ An được gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã kịp thời cứu giúp cháu bé lúc nguy cấp.

Đắk Nông: Nam sinh điều khiển xe máy kẹp 3, lao thẳng vào xe tải ở nút giao

Nam sinh điều khiển xe máy kẹp 3, lao thẳng vào xe tải ở nút giao tại Đắk Nông. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Đoạn video được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 15/10, chiếc xe máy do nam sinh điều khiển, phía sau chở theo 2 bạn học, di chuyển với tốc độ cao trên đường. Khi đi đến nút giao, chiếc xe máy đã không kịp xử lý, lao thẳng vào đầu một xe tải đang rẽ vào đường nhánh.

Va chạm mạnh khiến cả 3 nam sinh ngã ra đường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kẹt cứng. Sau khi sự việc xảy ra, lái xe tải đã nhanh chóng xuống xe, cùng người dân gần đó đã xem xét tình hình, giúp đỡ các nạn nhân.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên đường Quang Trung, TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Nam sinh điều khiển xe máy bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện, 2 nam sinh còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn.



Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng, đa số ý kiến đều lên án hành vi tham gia giao thông nguy hiểm của nam sinh trên, dù chưa đủ kiến thức, kỹ năng nhưng vẫn điều khiển xe máy dẫn đến tai nạn.

Nam Định: Nhóm đối tượng chặn đường đánh tài xế và phụ xe khách

Nhóm đối tượng chặn đường đánh tài xế và phụ xe khách tại Nam Định. Nguồn: Báo Giao Thông

Vào khoảng 13h15 ngày 14/10, một vụ xô xát đã xảy ra trên quốc lộ 21 đoạn qua xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định khiến lái xe và phụ xe khách phải nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, xe khách Mỹ Anh mang biển kiểm soát 18G-000.60, chạy tuyến Giao Thủy (Nam Định) - Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội), đang lưu thông trên quốc lộ 21, đến địa phận thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Trực bất ngờ bị ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 35A-032.59 chặn đường.

Các đối tượng trên xe ô tô con mang theo hung khí, gây gổ và tấn công tài xế và phụ xe của nhà xe Mỹ Anh. Hậu quả, tài xế Phạm Văn Hưng (SN 1993) và phụ xe Lương Minh Yên (SN 1983) bị đánh gây thương tích.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, lái xe bị chảy nhiều máu ở đầu; phụ xe cũng bị thương ở đầu và tay chân. Sau đó, người dân đã hỗ trợ đưa cả lái xe và phụ xe vào nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Nam Trực cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ các phương tiện liên quan (1 xe con và 1 xe khách chạy tuyến Giao Thuỷ - Hà Nội), cùng với đó đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý.