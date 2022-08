Clip NÓNG 24h: Ô tô mất lái đâm hàng loạt xe máy tại cây xăng đường Láng

Ô tô mất lái đâm hàng loạt xe máy tại cây xăng đường Láng

Sáng 13/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và hàng loạt xe máy ở cây xăng 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa).

Vào khoảng 21h55 ngày 12/8, một chiếc xe ô tô bất ngờ lao thẳng vào cây xăng 111 đường Láng, đâm hàng loạt xe máy làm 7 người bị thương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xác định ban đầu lái xe là N.C.H (SN 1987; quê quán Thuận Thành, Bắc Ninh; hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Qua kiểm tra phát hiện người này đã vi phạm nồng độ cồn. Lái xe cho biết trước đó đã đi liên hoan sinh nhật bạn và có sử dụng rượu.



Khoảnh khắc nam thanh niên lao vào xe container giữa đường để tự tử

Được biết vụ việc xảy ra tại Quận 12, TPHCM. Theo một số thông tin được biết hiện tại nạn nhân vẫn chưa có người nhà tới nhận. Qua MXH, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đề nghị thân nhân của nam thanh niên nói trên nhanh chóng liên hệ Công an Quận 12 hoặc ai trực tiếp chứng kiến, biết những thông tin có liên quan đến vụ tai nạn trên vui lòng cung cấp cho đồng chí Huỳnh Thanh Xuân – Đội ĐTTH Công an Quận 12 (số 345, đường Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, số điện thoại: (028)38917475; hoặc 0906341830). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tài xế xe bán tải chèn ép ngang ngược khiến nhiều người bức xúc

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại tình huống giao thông xảy ra vào lúc 18h32 chiều 12/8 tại đường Trường Chinh trên cao đoạn lối xuống Ngã Tư Vọng đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, tại lối ra của đường trên cao, chiếc xe ô tô bán tải màu đen và xe ô tô 5 chỗ màu trắng đang có dấu hiệu chèn ép nhau không xe nào chịu nhường xe nào. Lúc này, xe ô tô có camera hành trình đi tới bấm còi xin vượt, chiếc xe ô tô bán tải cũng không chịu nhường đường. Theo người chia sẻ clip, hành động của tài xế này đã khiến cho hàng dài xe ô tô bị ùn tắc phía sau.

Người đăng tải clip "bóc phốt" xe bán tải lên mạng xã hội với mong muốn chia sẻ góp ý về ý thức của tài xế xe bán tải khi điều khiển xe ô tô trong giờ cao điểm đã gây ùn tắc đường. Rất nhanh chóng bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều đồng ý rằng xe bán tải có hành vi chèn ép các xe như vậy là rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới nhiều người khác. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng chỉ ra lỗi sai và điều cần thay đổi của tài xế xe có camera hành trình cũng như xe ô tô màu trắng để tránh gây ức chế cho người khác khi đi đường.

Xe container ôm cua lật ngửa rồi bốc cháy ngùn ngụt tại lối rẽ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sự việc xảy ra vào sáng 12/8 tại lối rẽ xuống nút giao Yên Mỹ (Yên Mỹ, Hưng Yên ), xe container đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng Hà Nội – Hải Phòng . Khi ôm cua tại lối rẽ trên thì bất ngờ tài xế mất lái khiến xe lật ngửa. Tại hiện trường, thùng container rơi khỏi rơ-mooc lăn qua dải phân cách văng xuống phía dưới. Đầu kéo và rơ-mooc lật phơi bụng rồi bốc cháy ngùn ngụt. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.