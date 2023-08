Clip NÓNG 24h: Phóng như tên lửa, tài xế xe máy lao thẳng vào ô tô rồi tử vong ngay trên nóc xe

Long An: Phóng như tên lửa, tài xế xe máy lao thẳng vào ô tô rồi tử vong ngay trên nóc xe

Phóng như tên lửa, tài xế xe máy lao thẳng vào ô tô rồi tử vong ngay trên nóc xe. Nguồn: Báo Giao Thông

Khoảng 14h chiều 6/8, người dân ven đường tỉnh 833, đoạn cách ngã tư Xoài Đôi khoảng 100m (thuộc khu vực ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An) nghe tiếng va chạm mạnh giữa hai phương tiện lưu thông trên đường.

Khi họ chạy đến phát hiện mô tô BKS 62M1-908.xx và ô tô bốn chỗ màu đen BKS 62A-255... va chạm nhau. Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, xe máy hư hỏng gần như hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ của hai phương tiện văng tung tóe trên mặt đường.

Camera từ một nhà dân ghi lại, cú tông mạnh khiến thanh niên (ngụ huyện Bến Lức, chưa rõ họ tên) bay từ xe máy lên cao rồi rơi thẳng xuống nóc ô tô nằm bất động. Người dân địa phương định đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng phát hiện nam thanh niên đã tử vong trên nóc xe do đa chấn thương.

Công an huyện Cần Giuộc có mặt tại hiện trường khám nghiệm dấu vết, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hi hữu này.

Do chưa tìm được giấy tờ tùy thân, căn cứ biển số xe mô tô công an bước đầu xác định nạn nhân trú huyện Bến Lức, Long An.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Nguồn: Người Lao Động

Khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng 6/8, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 50H-200.xx và xe tải mang BKS 29H-791.xx lưu thông cùng chiều trên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc – Nam, khi đến km 41+ 695 (thuộc địa phận xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra va chạm mạnh.



Vụ tai nạn khiến 2 xe bị lật nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường bên phải tuyến. 2 người trên xe bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng.



Sau tai nạn, giao thông qua vị trí tai nạn bị tắc hoàn toàn. Các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng cho xe lưu thông xuống trạm thu phí Hà Lam tại Km40+880. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.



Xe tải "cõng" cột điện nghênh ngang trên đường phố Hà Tĩnh

Hình ảnh được camera người dân ghi lại cho thấy, vào lúc 9h43' ngày 5/8, chiếc xe tải BKS 38C- 098-xx lưu thông trên đường Nguyễn Hoành Từ (tỉnh lộ 17), đoạn phường Hà Huy Tập, theo hướng từ QL 1 lên đường tránh thành phố. Trên xe chở 1 cột điện dài khoảng 7m, được vắt ngang thành xe, chiếm gần hết chiều ngang mặt đường. Khoảng cách từ mặt đường lên thành xe chở cột điện khoảng 2,5m. Thời điểm đó, trên đường có nhiều phương tiện lưu thông nhưng chiếc xe này vẫn ngang nhiên chạy với tốc độ khá nhanh. Gặp nguy hiểm, nhiều phương tiện đi ngược chiều phải dạt sang hết phần đường.

"Xe tôi chạy ngược chiều. May nhờ phát hiện từ xa nên tôi kịp tránh sát vào lề đường, nếu không sẽ xảy ra tai nạn" – tài xế ô tô có camera hành trình bày tỏ bức xúc.



Người tài xế này cũng mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật, ngăn ngừa hành vi coi thường tính mạng người khác.

Nghệ An: Sạt lở bờ sông ở xã biên giới huyện Kỳ Sơn, đe dọa sập nhà dân

Sạt lở bờ sông ở xã biên giới huyện Kỳ Sơn, đe dọa sập nhà dân. Nguồn: Báo Nghệ An

Ngay từ sáng 6/8, các hộ dân ở bản Yên Hòa, xã biên giới Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã cùng các lực lượng gấp rút chặt tre, nứa và đóng bao cát để gia cố điểm sạt lở bờ sông Nậm Nơn, ngay trước nhà ông Lữ Văn Bông.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, trong 2 ngày 5-6/8, Mỹ Lý mưa liên tục. Tuy lượng mưa không lớn, song cũng khiến đất ngấm nước, giảm độ kết dính. Bên cạnh đó, nước sông không ngừng dâng cao nên đã xảy ra sạt lở. Ngoài điểm sạt lở ở xã Yên Hòa, trên địa bàn xã Mỹ Lý một số bản xa như Xốp Dương, Cha Nga hiện đang tạm thời chia cắt vì trời mưa nhiều ngày, đường lầy lội, trơn trượt không thể đi lại, dù là đi xe máy.

"Hiện nay, xã cũng chưa nắm được tình hình của bà con ở các bản này vì không có sóng điện thoại liên lạc. Chúng tôi sáng nay đang trên đường đi vào các bản để nắm bắt tình hình, diễn biến ảnh hưởng" - ông Lương Văn Bảy cho biết.

Mấy ngày nay trên địa bàn huyện Kỳ Sơn mưa liên tục, nên không chỉ có xã Mỹ Lý bị ảnh hưởng. Chính quyền nhiều xã, bản khác cũng đang căng mình theo dõi diễn biến mưa, sạt lở để kịp thời có phương án đối phó.