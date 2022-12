Clip NÓNG 24h: Rùng mình hình ảnh tài xế để trẻ nhỏ "hóng gió" mùa đông trên nóc ô tô

Rùng mình hình ảnh tài xế để trẻ nhỏ "hóng gió" mùa đông trên nóc ô tô tại cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh

Rùng mình hình ảnh tài xế để trẻ nhỏ "hóng gió" mùa đông trên nóc ô tô tại cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh. Nguồn: Infonet

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô phía sau ghi lại. Được biết tình huống xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh vào lúc 20h11' ngày 11/12 vừa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo clip, tại làn trong của cao tốc, một chiếc xe ô tô 5 chỗ di chuyển chậm. Trên nóc xe một bé gái đứng nhô thẳng người ra khỏi ô cửa sổ trời để "hóng gió".

Mặc dù tài xế điều khiển xe đi với tốc độ chưa tới 40km/h nhưng đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, ai nấy xem xong đều lo lắng cho sự an toàn của bé gái.

Nam sinh trổ tài hát lô tô: Giọng hát điểm 1 nhưng độ tự tin xứng đáng điểm 10

Nam sinh trổ tài hát lô tô: Giọng hát điểm 1 nhưng độ tự tin xứng đáng điểm 10. Nguồn: Saostar

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực đáng yêu của một nam sinh khi vừa trổ tài nhảy nhót vừa hát lô tô.

Mở đầu clip, nam sinh nhún nhảy cực nhiệt tình theo nhạc và bắt đầu "khoe" giọng hát của mình. Sự nhiệt tình của nam sinh cùng âm nhạc sôi động đã khiến bất cứ ai có mặt cũng đều phải ngước lên theo dõi. Thậm chí, nhiều người còn không giấu được sự phấn khích, liên tục nhún nhảy theo màn thể hiện của nam sinh này.

Do đang sẵn nắm trong tay con số 7, nam sinh mau chóng "chốt" một câu hát và đọc lên con số này. Lời hát vừa dứt, các học sinh và những người có mặt xung quanh đều cười phá lên trước sự vui vẻ, hài hước và duyên dáng của nam sinh.



Vô tư găm dao lên quả bưởi trước nhà dân để chụp ảnh sống ảo, 2 cô gái trẻ khiến dân tình ngán ngẩm

Vô tư găm dao lên quả bưởi trước nhà dân để chụp ảnh sống ảo, 2 cô gái trẻ khiến dân tình ngán ngẩm. Nguồn: Saostar

Theo đoạn clip ghi lại vào hồi 16h17' ngày 11/12, xuất hiện 2 cô gái mặc quần dài, áo khoác màu đỏ đen, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang rồi đi bộ đến trước một nhà dân. Phát hiện trước cổng nhà dân này có một cây bưởi trĩu quả, cô gái thứ nhất liền đưa con dao lên chém nhiều lần vào quả bưởi gần nhất. Sau khi thực hiện hành động này, cả hai cô gái nhìn nhau rồi phá lên cười.

Tiếp đó, cô gái thứ 2 tiến đến giật con dao ra khỏi quả bưởi định rời đi, tuy nhiên, cô gái thứ nhất đề nghị dùng con dao đó tiếp tục chém lên quả bưởi rồi chụp ảnh ở nhiều góc độ khác nhau.

Xong xuôi, cả hai rời đi như chưa từng có chuyện gì. Tuy nhiên, hành động của 2 cô gái này đã bị chủ nhà quan sát được quan camera an ninh.

Đoạn clip về hai cô gái hồn nhiên nói trên ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước những hành động vô ý thức của 2 cô gái trẻ.

Sưởi ấm bên bếp than, 7 người trong một nhà suýt gặp tai nạn nguy hiểm

Sưởi ấm bên bếp than, 7 người trong một nhà suýt gặp tai nạn nguy hiểm. Nguồn: Newsflare/Người Đưa Tin

Một gia đình gồm 7 thành viên đã chạy tán loạn sau khi chiếc bếp than bất ngờ phát nổ khiến lửa bắn tung tóe ra xung quanh. Sự việc được camera trong nhà ghi lại vào tối ngày 7/12.

Theo đó, một gia đình sinh sống ở thành phố Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang ngồi quây quần bên bếp lửa ngoài sân để vừa sưởi ấm vừa trò chuyện. Bất ngờ, chiếc bếp than phát nổ khiến các mảnh vỡ và lửa than bắn tung tóe lên cao. Lúc này, cả 7 người đều nhanh chóng đứng bật dậy và rời khỏi chỗ ngồi.

Được biết, trước khi xảy ra sự cố, người trong nhà đã để than nóng vào thùng chứa và đặt trực tiếp lên nền xi măng sân nhà mà không để trên vật liệu cách nhiệt. Do đó, khi nhiệt độ dưới đáy thùng chứa bị nung nóng quá mức, nó đã phát nổ. May mắn không có ai bị thương sau sự việc.