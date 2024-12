Clip NÓNG 24h: Tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tại Sơn La khiến 2 học sinh nằm bất động

Tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tại Sơn La khiến 2 học sinh nằm bất động

Tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tại Sơn La khiến 2 học sinh nằm bất động. Nguồn: Người Lao Động

Trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy chở 2 học sinh mang BKS 28F2 - 110.xx và một ô tô màu đỏ mang BKS 30F-659.xx.

Theo video ghi lại, vụ tai nạn xảy ra tại một khúc cua, vào thời gian trên, 2 học sinh đi trên xe máy với tốc độ cao, khi đến khúc cua đã không làm chủ được tốc độ, tông thẳng vào xe ô tô đi hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 em học sinh cấp 3 bị thương nằm bất động, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 17/12, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Hà Nam: Xe tải mất lái đâm văng hai người đi xe đạp ở Phủ Lý

Xe tải mất lái đâm văng hai người đi xe đạp ở Phủ Lý. Nguồn: OFFB

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 15/12 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khi một chiếc xe tải mất kiểm soát đã đâm vào hai người đi xe đạp, khiến họ bất tỉnh tại chỗ.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, vụ việc xảy ra tại đoạn mở của dải phân cách cứng, nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Bất chấp điều này, chiếc xe tải vẫn di chuyển với tốc độ cao và lao thẳng vào hai xe đạp. Cú va chạm mạnh đã hất văng hai người đi xe đạp ra xa, khiến họ nằm bất động trên đường.

Đoạn video ghi lại vụ tai nạn sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội và gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, đặc biệt là các nhóm về xe và giao thông. Nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lái xe nguy hiểm và coi thường tính mạng người khác của tài xế xe tải.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hà Tĩnh: Đi xe máy ngược chiều trên quốc lộ, một phụ nữ bị xử phạt

Đi xe máy ngược chiều trên quốc lộ, một phụ nữ bị xử phạt tại Hà Tĩnh. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Nhờ thông tin và hình ảnh do người dân cung cấp, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh và xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Nguyễn Thị T. (SN 1974, trú tại xã Thiên Lộc) về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên quốc lộ 1.

Vào lúc 16 giờ 43 phút ngày 16/12, hình ảnh chị T. điều khiển xe mô tô đi ngược chiều trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quốc lộ 1), đoạn qua thị trấn Nghèn, đã được người dân ghi lại và cung cấp cho cơ quan công an.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc xác minh và xác định người vi phạm. Ngày 17/12, chị T. đã bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.