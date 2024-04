Clip NÓNG 24h: Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc, cộng đồng mạng "phá án" nguyên nhân

Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc, cộng đồng mạng "phá án" nguyên nhân

Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc, cộng đồng mạng "phá án" nguyên nhân. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô xảy ra trên cao tốc, đang thu hút được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18/4, thời điểm trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khi đến lối rẽ hướng về TP Hưng Yên, một xe khách bất ngờ chuyển làn, rẽ phải để tránh một xe ô tô con phía trước dừng đột ngột.

Có thể thấy, xe có gắn camera hành trình đang di chuyển với tốc độ cao đã không kịp xử lý, tông thẳng vào đuôi xe khách. Va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Mặc dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng trăm bình luận, khiến cộng đồng mạng không khỏi tranh cãi, đa số ý kiến đều cho rằng, trong tình huống trên cả hai xe đều mắc lỗi sai.

Trong khi xe có gắn camera hành trình chạy với tốc độ cao (102km/h), không giữ khoảng cách dù đến lối rẽ, thì xe khách lại chuyển làn ẩu, không chú ý quan sát, vì vậy đã dẫn đến tai nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ đánh nhau gây rối trật tự tại KCN Sóng Thần 2

Công an vào cuộc điều tra vụ đánh nhau gây rối trật tự tại KCN Sóng Thần 2. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 20/4, một lãnh đạo Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nhóm đối tượng đánh nhau trước cổng một công ty trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 nam thanh niên đứng trước cổng một công ty trong KCN Sóng Thần 2, TP Dĩ An.

1 thanh niên mặc áo khoác màu trắng, tay cầm vật giống gậy sắt liên tục đánh vào người mặc áo quần màu đen. Dù được người còn lại can ngăn, nhưng nam thanh niên này vẫn xông vào đánh tiếp. Sau đó, người mặc áo đồ đen đã chủ động rời đi.

Theo lãnh đạo Công an TP Dĩ An, trong số các đối tượng này, có người làm việc trong công ty, có người ở bên ngoài.

"Công an đang làm việc với các đối tượng này, bước đầu xác định họ có mâu thuẫn" - lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho hay.

Bình Phước: Xe máy tông văng người phụ nữ trên quốc lộ 14 rồi bỏ chạy

Xe máy tông văng người phụ nữ trên quốc lộ 14 rồi bỏ chạy tại Bình Phước. Nguồn: Tiền phong

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp các đơn vị để điều tra, tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đêm 14/4, bà Lê Thị Huyền (sinh năm 1979, ngụ ở tỉnh Bình Phước) đi bộ qua quốc lộ 14, từ lề phải sang lề trái theo hướng thành phố Đồng Xoài đi thị xã Chơn Thành.

Khi tới giữa đường, bà Huyền bị một người điều khiển chiếc xe máy loại Yamaha Exciter (màu xanh), chưa rõ biển số lưu thông cùng chiều tông trúng.

Cú tông mạnh khiến bà Huyền bị văng xa trên 10m, bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, người lái xe máy không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang truy tìm người gây tai nạn.

An Giang: Va chạm nghiêm trọng giữa tàu du lịch và phà, nhiều người bị thương

Va chạm nghiêm trọng giữa tàu du lịch và phà, nhiều người bị thương tại An Giang. Nguồn: Người Lao Động

Sáng 20/4, một số du khách bị thương nặng trong vụ tàu du lịch va chạm với phà ngang trên sông Tiền vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Trước đó, vào chiều 19/4, tàu cao tốc của Công ty Tàu thủy Hàng Châu (Hang Chau Tourist Boat) chở khoảng 40 khách du lịch đi từ Phnom Penh - Campuchia đến An Giang.

Khi đến gần cửa khẩu Thường Phước, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, tàu du lịch này đã xảy ra va chạm với phà Vĩnh Xương đang chở khách ngang qua sông Tiền (hướng từ Đồng Tháp về xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu).

Vụ tai nạn khiến một hướng dẫn viên du lịch bị đứt lìa cánh tay phải, gãy 2 chân. Ngoài ra, 2 khách du lịch nước ngoài (1 quốc tịch Đức và 1 quốc tịch Pháp) bị gãy chân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an thị xã Tân Châu điều tra làm rõ.