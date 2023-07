Đồng Nai: Tài xế taxi cầm gậy ba khúc đánh tài xế xe máy sau va chạm

Tài xế taxi cầm gậy ba khúc đánh tài xế xe máy sau va chạm.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video được camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/7, khi xe có gắn camera đang di chuyển lên cầu, lúc này một chiếc xe taxi đi trước bị người đàn ông điều khiển xe máy vượt lên "tạt đầu" với tốc độ cao.

Ngay lập tức lái xe taxi đã đuổi theo chặn đầu xe máy. Khi gần đến khu vực chân cầu, người điều khiển xe máy và tài xế taxi đều dừng lại. Từ trong xe, tài xế taxi cầm theo một cây gậy 3 khúc lao vào đánh người điều khiển xe máy. Người đi xe máy dùng mũ bảo hiểm chống trả.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Hóa An (TP. Biên Hòa), hai tài xế xô xát quyết liệt nhưng may mắn đã được người dân can ngăn.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng, đa số ý kiến đều lên án hành vi tham gia giao thông không đẹp của hai lái xe, đặc biệt là của tài xế taxi, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà có hành vi côn đồ tấn công người khác.

Ô tô đi lùi trên đường đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội

Ô tô đi lùi trên đường đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội.

Sự việc diễn ra vào ngày 17/7 trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân (Hà Nội) và được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Theo đoạn clip, chiếc xe có gắn camera hành trình đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ phát hiện một chiếc ô tô con màu trắng đang đi lùi. Rất may tài xế xe có gắn camera hành trình đã tỉnh táo, chuyển làn đường để tránh va chạm.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhận được sự quan tâm và bức xúc từ cộng đồng mạng, đa số ý kiến đều lên án hành vi tham gia giao thông của tài xế ô tô màu trắng và mong lực lượng chức năng xử lý thật nghiêm thì mới có thể ngăn chặn hành vi điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc.

Hà Tĩnh: Phát hiện voi chết trong rừng sâu

Phát hiện voi chết trong rừng sâu tại Hà Tĩnh.

Sáng 19/7, trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Danh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương, công an vào khu vực rừng tại xã Sơn Tây để kiểm tra xử lý và tìm nguyên nhân một con voi chết.

"Đàn voi này có 4 con, qua nhận định ban đầu một con trong số này chết do tuổi già. Trong đêm qua và sáng nay lực lượng kiểm lâm vào hiện trường để tiếp cận xử lý", lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cho hay.

Theo nguồn tin, con voi này có kích thước khá lớn, nặng hàng tấn được phát hiện chết tại khu vực rừng tiểu khu 33, Khe Bùn, xã Sơn Tây. Đây là khu vực rừng sản xuất do Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý. Thời điểm phát hiện, xác voi đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi.



Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn cho biết, sự việc voi chết được một nhân viên phát hiện trong quá trình tuần tra.

"Con voi khá lớn, đang phân hủy, bốc mùi. Nhiều khả năng con vật chết do tuổi già. Chúng tôi đã báo cáo sự việc cho lực lượng chức năng để tiếp cận hiện trường và tìm nguyên nhân", vị này nói.

Hà Nội: Dập tắt đám cháy trong đêm nhờ người dân kích hoạt điểm chữa cháy công cộng

Dập tắt đám cháy trong đêm nhờ người dân kích hoạt điểm chữa cháy công cộng tại Hà Nội.

Ngày 18/7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội thông tin về vụ cháy xảy ra trong đêm trên địa bàn. Theo đó đám cháy không gây thiệt hại về người.

Công an quận Tây Hồ điều 2 xe cứu hỏa tới hiện trường, tuy nhiên xe chữa cháy không phải tác nghiệp vì người dân và Công an phường Xuân La đã chủ động kích hoạt điểm chữa cháy công cộng, xử lý xong vụ việc.