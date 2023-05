Clip NÓNG 24h: Truy bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên chế tạo hung khí ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Truy bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên chế tạo hung khí

Truy bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên chế tạo hung khí ở Đà Nẵng. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 6/5, Trung tá Hồ Thanh Hiền - Đội trưởng Đội Tuần tra, dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng - cho biết đã bàn giao nhóm đối tượng cùng tang vật là hàng loạt hung khí cho Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5/5, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Tuần tra dẫn đoàn phát hiện nhóm khoảng 5 đối tượng thanh thiếu niên "đầu trần", điều khiển 3 xe máy với tốc độ cao trên đường Võ Chí Công (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Thấy nhóm này có dấu hiệu nghi vấn, thiếu tá Phan Văn Khoa, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn lập tức cho đội hình triển khai chốt chặn, bắt giữ 2 xe cùng 3 đối tượng cùng SN 2009, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, gồm: B.T.V điều khiển mô tô 43H1-220.xx chở theo sau N.T.V và V.Đ.Đ.T điều khiển mô tô 43H1-258.xx chở theo 2 người khác trên xe.



Khai thác nhanh tại hiện trường, nhóm thiếu niên cho biết thường sử dụng hung khí tự chế để hẹn nhau hỗn chiến. Kho hung khí được chia nhỏ, cất giấu nhiều chỗ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn để tiện sử dụng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng khai nhận lần lượt 3 địa điểm cất giấu "hàng nóng", gồm: bên cạnh quán cà phê Diễm (khu vực phường Hòa Quý); khu vực đường hoang khu tái định cư Đồng Nò và tại một ngôi nhà hoang trên đường Hồ Xuân Hương.

Sau gần 2 tiếng áp giải, yêu cầu từng đối tượng dẫn đường đến kho hung khí, tổ công tác thu được 1 dao phóng lợn, 5 cây ba chĩa. Đây đều là những hung khí tự tạo nguy hiểm, có tính sát thương cao.

Lãnh đạo Đội Tuần tra, dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay sau khi lập biên bản, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) tiếp nhận, điều tra.

Thanh Hóa: Xe ô tô đâm vào nhà dân vì tránh người phụ nữ sang đường bất cẩn

Xe ô tô đâm vào nhà dân vì tránh người phụ nữ sang đường bất cẩn tại Thanh Hóa. Nguồn: Vietnamplus/Cộng Đồng Hiểu Luật

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm. Vụ việc xảy ra vào ngày 4/5 tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Một người phụ nữ lớn tuổi đạp xe qua đường một cách bất cẩn, khiến cho một chiếc xe bán tải đã phải phanh gấp và đánh lái để tránh xảy ra va chạm.

Cùng lúc một chiếc ô tô chở khách đi ngay sau không phản ứng kịp đã lao vào tường nhà dân ven đường, làm cho một số hành khách trên xe bị thương nhẹ.

Đà Nẵng: Xử lý xe tải rải đá trái phép xuống QL1

Xử lý xe tải rải đá trái phép xuống QL1 Đà Nẵng. Nguồn: Báo Giao Thông

Chiều 5/5, lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã mời tài xế gây mưa đá cấp phối trên QL1A lên làm việc.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước, sau khi tiếp nhận thông tin đã cử lực lượng xác minh, truy vết và xác định được tài xế vi phạm là Đ.V.C. (trú tỉnh Quảng Nam).



Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước đã mời tài xế lên làm việc, cung cấp hình ảnh xe ben do tài xế C. điều khiển vi phạm trật tự ATGT. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế C. thừa nhận vi phạm và cho biết, do quên cài chốt thùng xe tải nên dẫn đến việc rơi vãi.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi vào lúc 11h15 ngày 4/5 về một chiếc xe ben 4 trục, chở đá cấp phối rơi vãi khắp mặt đường khi chạy trên QL1 qua Đà Nẵng, hướng Bắc - Nam gây mất trật tự ATGT.

Đoạn clip dài 46 giây ghi lại cảnh xe ben BKS 43C - 157.xx chở đá cấp phối (loại đá 1x2) chạy như bay trên QL1. Khi đến đoạn cầu Quá Giáng (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đá từ thùng xe rơi vãi xuống mặt đường như mưa khiến những phương tiện chạy phía sau cùng nhiều người đi xe máy phải tấp sát vào bên phải đường chờ chiếc xe này đi qua mới dám tiếp tục tham gia giao thông.

Xử lý một ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Xử lý một ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. Nguồn: Pháp luật TP HCM

Chiều 5/5, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT - Bộ Công an đã yêu cầu tài xế N.T.D. (52 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đưa xe tải 60C-542.9xx đến TP.HCM làm việc và để lập biên bản tạm giữ xe do chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Vào chiều 3/5, chiếc xe tải này đã chạy ngược chiều với tốc độ khá cao trên km02 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây từ hướng Phan Thiết đi TP.HCM thuộc địa phận xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và được một số lái xe ghi hình.



Thời điểm chiếc xe tải này lưu thông ngược chiều lấn vào lane sát dải phân cách và có rất nhiều phương tiện đã giật mình đánh tay lái để tránh vô cùng nguy hiểm. Khi bị lập biên bản vi phạm hành chính, lái xe N.T.D. đã nhận hành vi vi phạm.

Theo Thiếu tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, với lỗi vi phạm này, ông D. sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng.