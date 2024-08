Clip NÓNG 24h: Tài xế xe buýt nhanh trí cứu thanh niên định tự tử trên cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội

Hà Nội: Tài xế xe buýt nhanh trí cứu thanh niên định tự tử trên cầu Vĩnh Tuy

Tài xế xe buýt nhanh trí cứu thanh niên định tự tử trên cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Thông tin từ Tổng Công ty vận tải Hà Nội, vào khoảng 14h40 chiều ngày 24/8, tài xế Bùi Đức Minh trên tuyến xe buýt số 40 đang điều khiển phương tiện qua cầu Vĩnh Tuy thì quan sát thấy có 1 nam thanh niên đang trèo qua lan can cầu với ý định tự tử.

Tài xế Minh lúc này đã xin lỗi hành khách trên xe và dừng phương tiện để tới hiện trường hỗ trợ giải cứu nam thanh niên (lúc này đang đứng phía ngoài thành cầu, 2 tay đang bám lấy lan can).

Cùng với những người dân khác, tài xế Minh thuyết phục nam thanh niên bình tĩnh, đồng thời khéo léo tiếp cận, tiến lại gần thành cầu nhất có thể. Tài xế xe buýt thuyết phục thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử rồi nhanh tay cứu người trong gang tấc.

Khi nhận thấy nam thanh niên bắt đầu phân tâm, đầu đang cúi xuống thì tài xế Minh đã lao lên và giữ lấy tay người này. Người dân chứng kiến xung quanh thấy vậy cũng nhanh chóng tới hỗ trợ cứu người.

Sau khi đưa được nam thanh niên vào phía trong an toàn, tài xế Bùi Đức Minh đã nhờ người dân tiếp tục trấn an và đưa người này tới cơ quan công an gần nhất còn mình tiếp tục hành trình.

Hòa Bình: Sạt lở nghiêm trọng tại dốc Cun, giao thông kẹt cứng hàng cây số

Sạt lở nghiêm trọng tại dốc Cun, giao thông kẹt cứng hàng cây số tại Hòa Bình. Nguồn: ANTĐ

Chiều 24/8, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên Quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường, lũ chảy xiết khiến giao thông bị tê liệt.

Trận mưa lớn trút xuống khu vực dốc Cun, thuộc TP Hòa Bình và huyện Cao Phong, đã khiến đất đá từ taluy dương sạt xuống quốc lộ 6, phá hủy mặt đường, cuốn trôi hộ lan.

Tại khúc cua dài khoảng 200m đang được thi công mở rộng, một ôtô bốn chỗ bị đất đá trôi vào bánh, không thể di chuyển. Một xe máy cũng bị cuốn trôi gần 10m, người trên xe may mắn được mọi người giữ lại.

Các phương tiện không thể di chuyển, xếp thành hàng dài nhiều cây số trên Quốc lộ 6. Thậm chí nhiều phương tiện bắt buộc phải quay đầu.

Được biết, tại vị trí sạt lở hiện đang thực hiện Dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun (Km78+500 - Km85+100) trên Quốc lộ 6 với tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng. Đây là dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư.

TP.HCM: Tài xế đậu xe giữa đường để đi mua đồ gây bức xúc

Tài xế đậu xe giữa đường để đi mua đồ gây bức xúc tại TP. HCM. Nguồn: Tiền Phong

Chiều 24/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô đậu ngay vị trí chờ đèn tín hiệu giữa đường để đi mua đồ. Nhiều phương tiện phải xếp hàng chờ vì bị chiếc ô tô đậu chắn giữa đường.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc, lên án hành vi đậu xe giữa đường của tài xế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thời điểm trên, người dân lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy phải chờ đợi lâu mới được di chuyển nên đến kiểm tra thì phát hiện trong xe ô tô đậu giữa đường không có người. Khi thấy bị người dân quay video, tài xế đã vội vã xách túi đồ từ cửa hàng bên kia đường băng qua dải phân cách rồi lên xe và rời đi.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP. Thủ Dầu Một cho biết sẽ nhanh chóng xác minh chủ phương tiện để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điện Biên: Tài xế thoát chết trong gang tấc khi núi lở bất ngờ

Tài xế thoát chết trong gang tấc khi núi lở bất ngờ tại Điện Biên. Nguồn: OFFB

Vụ việc xảy ra vào ngày 22/8 tại xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.



Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi một khối đất đá lớn bất ngờ sạt lở, ập xuống ngay phía trước mũi xe ô tô. May mắn thay, nhờ phản xạ nhanh nhạy, tài xế đã kịp thời cho xe lùi lại, tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Sự việc trên một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm rình rập trên các cung đường núi, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Trước khi xảy ra vụ sạt lở, khu vực này đã có mưa kéo dài, làm đất bị bão hòa nước và mất đi độ ổn định.