Clip NÓNG 24h: Thót tim khoảnh khắc cột điện đổ sập xuống đường kéo theo người thợ

Thót tim khoảnh khắc cột điện đổ sập xuống đường kéo theo người thợ

Nguồn: Saostar

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 2/4 vừa qua tại đường Lạc Thiên, TP Nha Trang.

Đoạn clip được cắt từ camera hành trình xe ô tô cho thấy lúc này, các phương tiện giao thông đang di chuyển thì cây cột điện bất ngờ đổ ngang xuống đường, kéo theo nhiều dây điện chằng chịt rơi lòa xòa chắn lối đi.

Đáng chú ý, thời điểm đó còn có một người thợ điện đang sửa chữa trên ngọn cột điện. Khi cây cột điện đổ xuống người này không kịp phản ứng, chỉ còn cách bám chặt vào cây cột và cùng ngã xuống.

Tuy không bị ngã văng ra nhưng toàn bộ cơ thể nam thợ điện bị đập xuống đường nhựa khá mạnh. Sau đó, anh cố gắng lách người để di chuyển ra ngoài.

Hàng chục thanh niên mang vũ khí, rượt đuổi nhau ở trung tâm Đà Nẵng

Nguồn: Tiền Phong

Ngày 4/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tiếp tục truy xét đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển trên nhiều xe máy, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường trung tâm.

Trước đó, vào ngày ngày 1/4, mạng xã hội đăng tải hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên khoảng 20-30 đối tượng đi trên nhiều xe máy, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Bạch Đằng, Như Nguyệt gây bất an cho người đi đường và có nhiều bình luận, đánh giá trái chiều. Lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng ngay lập tức chỉ đạo Công an quận Hải Châu vào cuộc điều tra xử lý.

Do thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm khuya, các đối tượng lại điều khiển xe chạy với tốc độ cao nên công tác truy xét gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Hải Châu) đã nhanh chóng làm rõ nhóm trên gồm khoảng 30 đối tượng tham gia.

Cùng với việc lấy lời khai các đối tượng, Công an quận Hải Châu cũng thu giữ tang vật liên quan gồm: 6 xe mô tô các loại, 1 cây đao phóng lợn dài hơn 2m.

Công an quận Hải Châu đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn nhà gần chợ Bà Chiểu bùng cháy dữ dội trong đêm

Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên lúc 20h tối 3/4 tại một căn nhà trong hẻm trên đường Bùi Hữu Nghĩa gần chợ Bà Chiểu, thuộc địa bàn phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo đó, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm trên đường Bùi Hữu Nghĩa bỗng nhiên bốc cháy dữ dội nên hô hoán, cầm bình chữa cháy sang hỗ trợ dập lửa và bấm chuông báo cháy của tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cách đó vài chục mét.

Do gió to, ngọn lửa bốc lên quá lớn nên việc cứu hỏa ban đầu không hiệu quả. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh khẩn trường điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy ngay sau đó.

Vụ hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện ông N.T.T (SN 1961, ngụ quận Bình Thạnh) đã tử vong.

Đám cháy còn thiêu rụi căn phòng của ông T. đang ở (khoảng 10m2). Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra, làm rõ.

Vượt ẩu khi vào cua, nam shipper lao thẳng vào xe tải

Nguồn: Tạp chí Thương Gia

Camera hành trình đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đau lòng vào chiều 3/4 vừa qua trên địa bàn xã Tràng Đà, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, chiếc xe gắn camera hành trình đang di chuyển với tốc độ vừa phải vì đoạn đường có nhiều khúc cua. Bất ngờ, từ phía sau, một nam shipper điều khiển xe gắn máy vượt trái lao tới với tốc độ rất nhanh.

Khi chiếc xe gắn máy vượt qua được chiếc xe có gắn camera hành trình là đến đoạn đường khúc cua. Đúng lúc này, một chiếc xe tải di chuyển theo hướng ngược lại đi tới.

Do di chuyển với tốc độ cao, khuất tầm nhìn và không làm chủ tốc độ chiếc xe gắn máy đã xảy ra va chạm vào bên hông của chiếc xe tải. Cú va quá mạnh khiến nam shipper "ngã ngửa" ra sau trên yên xe gắn máy.

Chiếc xe gắn máy không kiểm soát đã lao thẳng vào vệ đường và đổ ập xuống. Nam thanh niên điều khiển xe gắn máy sau đó đã được người dân hỗ trợ gọi xe cấp cứu, đưa tới bệnh viện. May mắn nạn nhân chỉ bị gãy tay, xây xát nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng.