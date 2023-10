Clip NÓNG 24h: Thót tim khoảnh khắc cứu 15 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển tại Cà Mau

Thót tim khoảnh khắc cứu 15 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển tại Cà Mau

Thót tim khoảnh khắc cứu 15 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển tại Cà Mau. Nguồn: Người Đưa Tin

Ngày 3/10, tin từ UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết Đồn Biên phòng Khánh Hội (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đã ứng cứu thành công các ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/10, tàu cá mang số hiệu KG-90255-TS do ông Danh N. (ngụ tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng và 14 ngư dân khác ra biển đánh bắt thủy sản.

Khi phương tiện đánh bắt cách vàm cửa Kinh Hội khoảng 8 hải lý về hướng Tây Bắc thì bất ngờ bị phá nước và chìm do gặp phải sóng to, gió lớn.

Trước khi tàu bị chìm, thuyền trưởng tàu KG-90255-TS đã kịp cầu cứu các ngành chức năng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Khánh Hội đã tiếp cận và đưa thành công 15 ngư dân trên tàu bị chìm lên tàu an toàn.

Ngư dân bị thương là ông Danh Sóc K. sau khi được sơ cứu ban đầu đã được đưa đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị. Vụ việc ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Bình Dương: Hai đối tượng đột nhập nhà dân, 30 phút lấy trộm 2 xe máy

Hai đối tượng đột nhập nhà dân, 30 phút lấy trộm 2 xe máy tại Bình Dương. Nguồn: Công an TP.HCM

Theo trích xuất camera, vào khoảng 2h50' sáng 3/10, 2 đối tượng là nam giới chở nhau trên xe máy đến khu vực đường Lái Thiêu 22, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hai đối tượng sau đó lần lượt đi đến dò xét từng nhà, tìm cách tiếp cận để vào trong. Ít phút sau, 2 đối tượng đã tìm đến một nhà dân, nhanh chóng tìm cách mở chốt cửa cổng rồi đột nhập vào bên trong. Tại đây, đối tượng đã lấy trộm một xe máy dựng trước hiên rồi dời đi. Chưa dừng lại ở đó, đến gần 3h30', hai đối tượng tiếp tục quay lại căn nhà này và lấy luôn chiếc xe máy còn lại.

Chủ nhà cho biết, đến khi thức dậy không thấy xe, trích xuất camera mới phát hiện vụ việc. Chủ nhà sau đó cũng đã đến trụ sở cơ quan Công an trình báo và hiện sự việc đang được điều tra, truy xét.

Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ cháy siêu thị Winmart ở Mai Dịch

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy siêu thị Winmart ở Mai Dịch, Hà Nội. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Tối ngày 3/10, Công an TP.Hà Nội thông tin, khoảng 10h20 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy siêu thị Winmart ở số 23 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Theo Công an TP.Hà Nội, nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy do chập điện.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Thời điểm khi phát hiện xảy ra cháy, người dân đã dùng bình chữa cháy để chữa cháy. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định vị trí xảy ra cháy xuất phát từ ổ cắm điện tại khu vực quầy hàng để đồ của siêu thị Winmart.

Một số mặt hàng để bên dưới bị cháy biến dạng. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phun nước làm mát khu vực xảy ra cháy. Đến khoảng 10h35 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 0,5 m2, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ.

Nghi phạm 14 tuổi xả súng làm 9 người thương vong ở Thái Lan

Nghi phạm 14 tuổi xả súng làm 9 người thương vong ở Thái Lan. Nguồn: Người Lao Động

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một thiếu niên 14 tuổi sau vụ xả súng tại trung tâm mua sắm ở Bangkok hôm thứ Ba khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 3/10 (giờ địa phương) tại Trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok, Đại tá cảnh sát Noppadol Thiammekha, Cảnh sát trưởng Pathum Wan cho biết. Tỷ lệ sở hữu súng ở quốc gia Đông Nam Á này cao so với các nước trong khu vực.

Vụ thảm sát này được cho là vụ thảm sát đẫm máu nhất ở nước này.