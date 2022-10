Clip NÓNG 24h: Thót tim khoảnh khắc em bé bị nước xiết cuốn trôi ở Đà Nẵng

Thót tim clip em bé bị nước xiết cuốn trôi ở Đà Nẵng



Tối 14/10 là một đêm kinh hoàng của người dân Đà Nẵng do ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 5 (bão Sơn Ca). Cường độ mưa lớn, diện rộng khiến nhiều đoạn đường, khu dân cư chìm trong nước.

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh, clip miêu tả cảnh ngập lụt, chia sẻ những địa chỉ ngập sâu để ứng cứu… khiến cộng động mạng không khỏi xót xa và cầu mong bình an đến bà con Đà Nẵng nói riêng và người dân miền Trung nói chung.

Trong đó, đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc thót tim của một em nhỏ khi bị dòng nước cuốn trôi khiến dân tình phải bàng hoàng trước mức độ nguy hiểm của mưa lũ lần này tại Đà Nẵng.

Theo đó, trên đoạn đường có nước chảy xiết, dòng nước dâng cao đến tận cổng nhà, một em nhỏ đã bị nước cuốn ra đường. Một người đàn ông đã chạy theo để giữ lại em nhỏ nhưng không kịp với tốc độ nước chảy. Rất may, đoạn đường phía trước xuất hiện một "người hùng" kịp thời giữ em nhỏ lại và giải cứu em khỏi dòng nước lũ.

Tại một số tuyến đường khác, lực lượng chức năng, người đi đường đồng lòng tham gia cứu hộ, không những dùng thuyền, xuồng để di chuyển mà còn phải sử dụng dây để đưa bà con về nơi an toàn.

Cô giáo Nguyễn Thị Tý (30 tuổi, giáo viên phụ trách lớp mầm non ở điểm trường nóc Ông Bình, thôn 3, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, hình ảnh được ghi lại ngày 10/10. Thời điểm này cô cùng với thầy giáo Nguyễn Văn Nhân (giáo viên phụ trách lớp ghép gồm lớp 1 và 2) đi bộ băng rừng để đến lớp học.

Sáng sớm, cô Tý chạy xe máy từ nhà ở xã Trà Mai đến xã Trà Dơn. Từ trung tâm xã Trà Dơn vào nóc Ông Bình chỉ có một cách duy nhất là lội bộ. Sau khi bỏ lại xe máy, cô Tý và thầy Nhân đi bộ băng rừng để đến lớp học.

Bình thường, cô chỉ mất hai tiếng đồng hồ đến nơi, nhưng hôm đó mưa tầm tã, đường lầy lội, trơn trượt rất khó di chuyển. Ba chướng ngại vật họ phải đối mặt là ba con suối. Mưa lớn kéo dài khiến dòng suối dâng cao, chảy xiết.

Khi thấy thân gỗ chò nằm bắc ngang đoạn suối ngập sâu, cô Tý và đồng nghiệp lần lượt bám chặt vào thân cây rồi nhích từng chút để vượt qua. "Trong lúc tôi toát mồ hôi hột di chuyển, thầy Nhân đã dùng điện thoại chụp ảnh làm kỷ niệm. Bây giờ xem lại vẫn thấy rùng mình" – cô bộc bạch.

Ngày 15/10, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong. Danh tính các nạn nhân là P.G.H. (20 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) và N.H.L (18 tuổi, ngụ TP Thuận An).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h ngày 14/10. Thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên do mâu thuẫn đã đánh nhau tại một quán nhậu ở khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong. Qua truy xét nhanh, lực lượng chức năng đã xác định nhiều người có liên quan và mời về trụ sở làm việc.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị thu thập tài liêu, chứng cứ, sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn để xử lý.

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại tại thành phố Thiệu Hưng (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), cho thấy khoảnh khắc người đàn ông họ Lưu đang làm việc và mang tai nghe không dây dạng đeo cổ.

Bất ngờ chiếc tai nghe không dây này phát nổ ngay trên cổ của Lưu, khiến ông bị giật mình hoảng hốt, nhanh chóng tháo tai nghe ra khỏi cổ rồi vứt xuống đất. Vụ nổ khiến tia lửa và khói bốc ra từ tai nghe không dây, làm cho Lưu bị bỏng ở tay nhưng may mắn không quá nghiêm trọng.

Lưu cho biết ông mới mua chiếc tai nghe không dây này 2 tháng trước với giá 89 tệ (tương đương 300 ngàn đồng). Lưu đã thông báo sự việc với nơi bán tai nghe và chủ cửa hàng hứa sẽ gửi lại cho ông một tai nghe mới.



Không rõ nguyên do khiến tai nghe không dây của ông Lưu bất ngờ phát nổ, nhưng nhiều khả năng do tai nghe này đã bị chập điện hoặc lỗi pin trên thiết bị gây ra vụ nổ.

Tại Việt Nam, nhiều loại tai nghe không dây giá rẻ, không rõ thương hiệu cũng đang được bán phổ biến trên các trang thương mại điện tử, điều này tiềm ẩn nguy cơ khiến người dùng bị thương nếu tai nghe kém chất lượng bất ngờ phát nổ trong khi sử dụng. Do vậy, người dùng nên chọn mua những loại tai nghe có thương hiệu (không nhất thiết phải quá đắt) và từ những người bán đáng tin cậy để giảm rủi ro có thể xảy ra.