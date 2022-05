Clip NÓNG 24h: Vào đổ xăng đạp nhầm chân ga, cả ôtô cùng cây xăng bốc cháy

Vào đổ xăng đạp nhầm chân ga, cả ôtô cùng cây xăng bốc cháy

Khoảng 17 giờ ngày 17/5, một ô tô 4 chỗ bốc cháy dữ dội bên trong cây xăng Petrolimex số 21 đường Phạm Văn Đồng, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế). Hậu quả, hỏa hoạn thiêu rụi đầu xe ô tô, một số trụ bơm cùng thiết bị trong cây xăng. Theo thông tin từ người dân ở gần hiện trường, khoảng 17 giờ cùng ngày, họ nghe một tiếng nổ lớn từ phía cây xăng. Sau đó, phát hiện một ô tô đang đâm vào trụ bơm xăng rồi ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Một lúc sau, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, tiến hành dập lửa. Khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Đóng giả nhân viên phục vụ, cặp đôi vẫn bị công an tóm gọn

Chia sẻ về vụ việc, chủ quán ăn kể lại, thời điểm chị này đang ở trong khu vực nhà bếp thì bất ngờ có hai bạn trẻ xông vào xin trốn nhờ công an. Hóa ra trước đó cặp đôi đã vi phạm một lỗi gì đó rồi bỏ trốn nên bị hai chiến sĩ công an truy đuổi. Thấy quán ăn rộng rãi lại do tình thế cấp bách, cặp đôi vội lao vào và nhờ chị chủ quán ra tay tương trợ. Thậm chí khi hai chiến sĩ công an đến nơi kêu chủ xe ra trình diện, nam thanh niên vẫn cầm một món đồ là chiếc muôi múc canh cho có vẻ "nhập vai" để chứng minh là mình vô can. Tuy nhiên hai bạn trẻ đã không ngờ rằng trước đó biển số xe đã bị hai chiến sĩ ghi nhớ nên dù đã "ngụy trang" rất kín kẽ, hai bạn vẫn phải theo lực lượng chức năng về đồn. Đây cũng là bài học cho nhiều bạn trẻ, tốt nhất nên tuân thủ luật giao thông và nếu có bị "sờ gáy" thì tốt nhất là nên chịu phạt để khỏi mang thêm tội chống người thi hành công vụ.

Xe tải mất lái khi đổ dốc, đâm liên hoàn xe khác rồi lật nghiêng, may mắn với cái kết

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 10h ngày 17/5 trên Quốc lộ 6, tại chân dốc Cun, tỉnh Hòa Bình.

Theo clip do camera hành trình của một ô tô ghi lại, chiếc xe tải đang đổ dốc nhưng không thể giảm tốc độ, đâm thẳng vào đuôi một xe ô tô Vios phía trước, sau đó tài xế xe tải bẻ lái sang trái, húc vào 2 chiếc xe ở chiều đối diện đang leo dốc.

Phải tới khi chiếc xe tải lao vào vách núi lật nghiêng xe, chiếc xe mới chịu dừng lại. Sau vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng tài xế xe tải may mắn khi vẫn xử lý kịp thời, giúp giảm thiểu thiệt hại. Nhiều người phỏng đoán có thể do xe tải chở nặng quá và đang đổ đèo nên không dừng gấp được, tài xế đành phải bẻ lái.

Ô tô mất lái, tông bay đống gạch như trong phim hành động

Sự việc xảy ra tại làng Pakhopali, quận Gopalganj, bang Bihar, Ấn Độ. Trong clip, một chiếc xe ô tô con đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao sang đường ngược chiều rồi tông trúng một đống gạch. Cú tông mạnh khiến những viên gạch văng tung tóe. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại sau khi húc vào một xe máy và một ô tô. Điều đáng nói là tại thời điểm xảy ra sự việc, một công nhân xây dựng đã phát hiện ra chiếc xe mất lái và nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn. Cảnh sát cho biết, không có ai bị thương trong vụ tai nạn. Chiếc xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng. Được biết, chiếc xe ô tô đã bị mất kiểm soát sau khi đánh lái.