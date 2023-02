Vi phạm nồng độ cồn, tài xế hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy tại Hà Nội

Trước đó, tối 26/2, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Trần Nhật Duật (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm). Đến khoảng 20h35, cán bộ, chiến sĩ dừng ô tô BKS 30E-112.XX do nam tài xế điều khiển kiểm tra. Tuy nhiên, nam tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga, lao và tổ công tác, hất một CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy được một đoạn, lực lượng CSGT đã dừng được ô tô và khống chế nam tài xế bàn giao cho Công an phường Đồng Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên là N.Đ.T (SN 1991, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế vi phạm ở mức 0,126mg/L khí thở. Tổ công tác đã đưa đối tượng và phương tiện về Công an phường Đồng Xuân và phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm xử lý theo quy định.

Xác minh nhóm người xô xát với tiểu thương trong chợ ở Bình Phước

Tối 26/2, mạng xã hội facebook chia sẻ video ghi lại cảnh nhóm người đến kiểm tra và yêu cầu một tiểu thương bán cá trong chợ dọn các thau cá vào bên trong. Người phụ nữ bán cá cho rằng mình không lấn chiếm lòng lề đường nên đã lớn tiếng nói lại và dùng nước tạt vào một người đàn ông trong nhóm. Bực tức, người đàn ông bưng thau cá tạt lại vào người phụ nữ. Sau đó, người đàn ông yêu cầu những người đi cùng tịch thu các thau cá.



Khi nhóm người tiến lại gần bưng các thau cá đi thì bị người phụ nữ bán cá liên tục tạt nước vào người. Lúc này, vài người trong nhóm bước tới xô đẩy người phụ nữ té xuống các thau cá khiến bàn tay bà bị trầy xước, chảy máu. Tiếp đó, người phụ nữ và nhóm người tiếp tục cãi vã cho đến khi có lực lượng công an, dân quân đến hòa giải.



Video được cho là của một tiểu thương trong chợ quay lại và đăng tải mạng xã hội. Video khiến dư luận xôn xao trước hành động khiếm nhã của nhóm người này. Mọi người cho rằng, nếu người phụ nữ bán cá vi phạm quy định ở chợ thì có thể lập biên bảng xử phạt chứ không nên ẩu đả gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhiều người yêu cầu công an vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra ở chợ Phước Long, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nhóm người đàn ông được cho là các thành viên Ban quản lý chợ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ việc đang được xác minh làm rõ và sẽ cung cấp cho báo chí thông tin cụ thể.

Cháy xưởng vật liệu gần SVĐ Mỹ Đình, khói cao hàng chục mét

Một đám cháy lớn bùng phát vào khoảng 14h ngày 26/2 tại đường Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là xưởng tập kết vật liệu xây dựng trong xưởng không có người trông coi khi đám cháy bùng phát . Khói đen bốc cao hàng chục mét, nồng nặc mùi nhựa. Sau khoảng 10 phút, đội cảnh sát PCCC Nam Từ Liêm đã huy động 4 xe và gần 20 chiến sĩ tới khống chế đám cháy. May mắn đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ đồ đạc trong xưởng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.



Khoảnh khắc xe khách và ô tô tải tông trực diện khiến một người tử vong

Vụ tai nạn giữa xe khách và ôtô tải xảy ra trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, làm một người chết và 6 nạn nhân bị thương.

Ngày 25/2, vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Chiếc ô tô khách biển số 19B di chuyển hướng Tuyên Quang - Hà Giang xảy ra va chạm với xe tải biển số 29C đi theo hướng ngược lại. Vụ việc khiến 6 người bị thương và 1 người tử vong. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cabin xe tải biến dạng còn đầu xe khách thì nát. Vụ va chạm khiến giao thông qua quốc lộ 2 đoạn qua km165 tê liệt cục bộ.