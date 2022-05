Xe ô tô con cháy rụi trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Xe ô tô con cháy rụi trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 24/5 tại Km 32+500 đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Cách vụ cháy khoảng 50m có thêm 1 vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con khác. Tại hiện trường xe con cháy rụi hoàn toàn, một ô tô con phía trên cũng bị xe tải đâm biến dạng phần đuôi xe. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Xe tải vượt ẩu trên đèo lên Sa Pa, hành vi sau tai nạn của tài xế càng gây phẫn nộ

Xe tải vượt ẩu trên đèo lên Sa Pa, hành vi sau tai nạn của tài xế càng gây phẫn nộ. Nguồn: Infonet

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được hình ảnh vụ tai nạn xảy ra tại đường đèo lên Sa Pa, Lào Cai ngày 23/5. Theo clip, chiếc xe ô tô có camera hành trình đang ì ạch "bò" lên dốc đèo thì một chiếc xe tải màu trắng đã bất chấp an toàn, vượt lên ngay tại khúc cua. Đúng lúc đó ở phía ngược chiều có một người đàn ông điều khiển xe máy đi tới. Thấy xe tải lấn làn, người đàn ông vội vàng phanh gấp xe. Do trời mưa, đường trơn lại đúng khúc cua đường đèo, người đàn ông và chiếc xe máy bị phanh gấp đã trượt dài, va vào bánh sau xe tải. Thật may mắn tài xế xe máy đã thoát nạn trong gang tấc.

Phóng viên Nga hé lộ cảnh hoang tàn ở nhà máy từng là "thành trì" của quân đội Ukraine

Phóng viên Nga hé lộ cảnh hoang tàn ở nhà máy từng là thành trì của quân đội Ukraine. Nguồn: RT

Hãng thông tấn RT (Nga) đã công bố những hình ảnh đầu tiên từ khu vực bên trong nhà máy thép Azovstal (thành phố Mariupol), sau khi quân đội Nga thông báo gần 2.500 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Đoạn video cho thấy những gì còn lại ở Azovstal sau cuộc vây hãm kéo dài 3 tháng: Những chiếc xe tăng cháy rụi, khu nhà xưởng sập mái, đồ ăn thức uống la liệt cùng không ít đạn dược vũ khí.

Bé gái bị chó dữ tấn công giữa phố và màn giải cứu nghẹt thở

Bé gái bị chó dữ tấn công giữa phố và màn giải cứu nghẹt thở. Nguồn: Người Đưa Tin

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị con chó dữ lao vào tấn công khiến người xem không khỏi sợ hãi.

Cụ thể, một người đàn ông đang bế bé gái trên tay thì con chó màu đen bất ngờ lao tới, cắn vào chân bé. Cả hai sau đó ngã xuống đất. Dù người đàn ông đã dùng sức cố ngăn cản sự tấn công của con chó nhưng nó vẫn quyết không buông tha cho bé gái.

Ngay sau đó, người đàn ông dùng tay đẩy mạnh đầu con vật ra rồi lấy thân mình che cho bé gái. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân cầm gậy lao tới đập thẳng vào người con vật thì chúng mới chịu chạy đi. Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc cũng như tình hình cụ thể của bé gái nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều "đứng tim" khi theo dõi vụ việc.