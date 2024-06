Clip NÓNG 24h: Xe tải lao như thiêu thân khiến ô tô chỉ biết "đứng hình" cầu nguyện

Xe tải lao như thiêu thân khiến ô tô chỉ biết "đứng hình" cầu nguyện

Hình ảnh sự việc mới đây được người dùng Facebook Tuấn Cương chia sẻ trên OFFB cho thấy, khoảng 16h21 chiều 17/6, tại đoạn đường vòng khuất tầm nhìn, dù cả 2 làn đường đều có xe, một chiếc xe tải kéo rơ moóc vẫn lấn làn, vượt xe tải cùng chiều. Bị xe tải kéo rơ moóc chiếm hết làn đường lao về phía mình, tài xế ô tô gắn camera hành trình chỉ biết dừng xe cầu nguyện.

Rất may chiếc xe tải kéo rơ moóc chỉ "nhẹ nhàng" lướt qua, không gây thiệt hại gì cho chiếc xe gắn camera hành trình.

CSGT mang bình cứu hỏa phun vào xe máy điện bốc cháy giữa đường

Chiều 17/6, tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết khoảng 12 giờ 35 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 5, đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy xe máy điện.

Theo đó, anh Trần Lê Dũng (ngụ huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang chạy xe máy điện trên Quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi đến đoạn qua xã An Hưng, xe máy điện bất ngờ bốc cháy giữa trời nắng nóng.

Ngay khi sự cố xảy ra, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã cùng người dân dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện.

Vụ cháy xe máy điện không gây thương tích về người nhưng chiếc xe này đã bị cháy rụi.

Ấm lòng hình ảnh xe tải đi chậm chắn gió cho loạt xe máy đi trên cầu Nhật Tân lúc mưa giông

Tối 17/6, vào thời điểm Hà Nội đang có mưa giông rất mạnh, một chiếc xe tải giao hàng đi chầm chậm trên cầu Nhật Tân, theo sau là hàng chục chiếc xe máy.

Hình ảnh "ấm lòng" trên được một người đi xe máy dùng điện thoại ghi hình lại và đăng tải lên MXH kèm theo nội dung: "20h mưa to gió giật mạnh trên cầu Nhật Tân, đi xe máy cảm giác như sắp đổ xe đến nơi. Cảm ơn bác tài lái xe tải Giao hàng nhanh đã đi chậm, che chắn cho những người đi xe máy từ đầu cầu này đến tận đầu cầu kia".

Nhiều người sau khi xem clip đã để lại lời khen dành cho bác tài: "Bác tài xế xe tải tốt bụng thật"; hay "Hoan hô chúc bác tài vạn dặm bình an"...

Cầu bị sập do lũ lụt ở Trung Quốc, người dân thoát chết trong gang tấc

Một cây cầu ở thị trấn Dongshi, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bị sập vào ngày 16/6 do ảnh hưởng của lũ lụt nghiêm trọng. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, cảnh một người dân đi qua cầu chỉ vài giây trước khi nó sập xuống. May mắn thay, người dân đã thoát nạn trong gang tấc.

Theo truyền thông địa phương, ngoài việc phá hủy cây cầu, trận lụt còn gây ra sự gián đoạn giao thông trên diện rộng, làm đất nông nghiệp và nhà cửa bị ngập.

Để đối phó với tình hình thảm khốc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng ban hành các biện pháp khẩn cấp, huy động nguồn lực cho các hoạt động cứu hộ, cứu trợ.

Đến 10h ngày 17/6, lực lượng chức năng đã sơ tán thành công 6.178 người, đảm bảo an toàn cho họ.

Các nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc cũng đang được tiến hành, với các đội làm việc suốt ngày đêm để sửa chữa các cơ sở bị hư hỏng. Trong khi kết nối đã được khôi phục ở một số khu vực, công việc sửa chữa vẫn tiếp tục ở những khu vực khác nhằm thiết lập lại hoàn toàn các đường dây liên lạc và tăng cường phối hợp các nỗ lực cứu trợ đang diễn ra.