Xe tải chở gỗ bất ngờ lao vào quán cơm tấm khiến 3 người trọng thương ở Đồng Nai

Xe tải chở gỗ bất ngờ lao vào quán cơm tấm khiến 3 người trọng thương ở Đồng Nai. Nguồn: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 13/8, xe tải 77C-012... di chuyển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ thị trấn Định Quán về xã Phú Túc. Khi đi tới gần Km104, xe tải bất ngờ lao lên vỉa hè và tông vào 3 người đang ăn cơm tấm, trong đó có 1 cháu nhỏ. Dù kinh hãi trước vụ tai nạn nhưng người dân vẫn kịp yêu cầu tài xế lùi xe lại để đưa những người nằm dưới gầm đầu xe đi cấp cứu.



Hiện lực lượng chức năng huyện Định Quán (Đồng Nai) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

CSGT tỉnh Tiền Giang truy bắt tài xế lái ô tô vi phạm như phim hành động. Nguồn: Người Lao Động

Chiều 13/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ N.V.H (SN 1989; ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ hành vi lái xe ô tô vi phạm an toàn giao thông, chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1. Lúc này, Hậu điều khiển ô tô loại 4 chỗ ngồi từ hướng ngã tư Đồng Tâm về ngã ba Trung Lương (thuộc phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vượt quá tốc độ cho phép quy định là 74/60km/h.

Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu Hậu dừng xe lại để xử lý. Tuy nhiên, Hậu vẫn lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường nhỏ khoảng hơn 6 km. Tổ công tác đã truy đuổi đến điểm giao Quốc lộ 60 và đường Ấp Bắc thì bắt kịp. Chưa hết, Hậu không xuống xe làm việc với CSGT mà cố thủ bên trong và ngồi gọi điện thoại. CSGT và Công an phường 10 đã khống chế, đưa Hậu về trụ sở công an phường để xử lý.

Tranh cãi xung quanh clip đoàn người cướp giật "cô hồn" ở TP.HCM

Tranh cãi xung quanh clip đoàn người cướp giật "cô hồn" ở TP HCM. Nguồn: Infonet/@bao_giang_

Rằm tháng 7 là ngày rằm lớn nhất trong năm theo phong tục của người Việt và đây còn được coi là ngày "xá tội vong nhân". Vì vậy, ngoài việc làm lễ cúng trong nhà dâng lên tổ tiên, nhiều nơi còn làm lễ cúng cho các cô hồn oan trái, không nơi nương tựa. Mâm cúng lễ sẽ được đặt trước cửa nhà gồm các đồ cúng như bánh kẹo, bỏng ngô, gạo, muối, tiền lẻ... sau khi cúng xong thì sẽ để luôn ở cửa cho trẻ con đi qua "giật" đồ cúng về chia nhau. Nhiều người quan niệm càng có nhiều người đến giật cô hồn thì sẽ càng có lộc, sẽ càng ăn nên làm ra, vì thế cũng có nhiều hoạt động như rải tiền lẻ, ném tiền để thu hút người tới giật. Và chính vì thế, ngày càng xuất hiện nhiều tình huống chủ nhà chưa kịp cúng lễ, đồ cúng đã bị giật luôn.



Những đoạn clip ghi lại trong ngày cúng rằm tháng 7 này được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý và những bình luận trái chiều của cộng đồng mạng.

Rủ nhau trộm thùng xúc xích, hành động bất ngờ của "siêu trộm nhí" khiến đồng đội ngỡ ngàng

Rủ nhau trộm thùng xúc xích, hành động bất ngờ của "siêu trộm nhí" khiến đồng đội ngỡ ngàng. Nguồn: Saostar

Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip ghi lại màn trộm cắp đầy "drama" của hai cậu nhóc khiến người xem vừa bực mà cũng vừa buồn cười.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 8/8 và được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến. Thời điểm đó, có hai cậu nhóc đèo nhau trên chiếc xe đạp lân la đến quán tạp hóa gần nhà để trộm.

Nhân lúc giữa trưa chủ quán đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng lại để quên thùng xúc xích để ngoài sân, hai siêu trộm nhí lập tức hành động. Vậy là câu bé áo trắng ngồi trên xe đạp đứng canh vòng ngoài, cậu nhóc mặc áo cam lãnh nhiệm vụ chạy vào bê thùng xúc xích.

Tuy nhiên, khi đồng đội đang ra tay trộm xúc xích thì ở bên ngoài, cậu nhóc trên xe bất ngờ phát hiện có động tĩnh. Chẳng nói chẳng rằng, bé trai liền vội vã đạp xe bỏ chạy, bỏ luôn cả đồng đội đang loay hoay bê chiến lợi phẩm khệ nệ chạy theo phía sau.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng lập tức nhận được lượng tương các cực khủng. So với việc bực tức vì 2 đứa trẻ trộm đồ, nhiều người lại phải bật cười thành tiếng với màn bỏ rơi đồng đội đầy bất ngờ của cậu bé áo trắng. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng thú nhận rằng đoạn clip khiến họ nghĩ đến tuổi thơ cũng dữ dội không kém của mình.