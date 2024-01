Bình Dương: Mất lái, xe tải húc văng xe 7 chỗ rồi lật ngửa giữa đường

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 15/1 trên đường ĐT.743, đoạn gần ngã 6 An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 61C - 556.xx lưu thông trên đường ĐT.743 hướng từ Khu công nghiệp Sóng Thần đi TP. Tân Uyên. Khi lưu thông đến đoạn đường trên thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách.

Sau khi va chạm, xe tải tiếp tục húc văng ô tô 7 chỗ đang lưu thông phía trước và lật ngang giữa đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm người đi đường hoảng hốt và khiến cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Do vụ tai nạn xảy ra lúc sáng sớm nên giao thông qua khu vực này bị ùn ứ. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến 8h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều xe cẩu đến đưa xe tải rời khỏi hiện trường. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hai người may mắn thoát nạn trong vụ cháy nhà ở quận Phú Nhuận, TP.HCM

Tối 14/1, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở đường Đỗ Tấn Phong, phường 9.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ đám cháy bùng lên tại một sân thượng căn nhà 1 trệt, 2 lầu trên đường Đỗ Tấn Phong. Lúc này, có hai người trong nhà. Một số người dân chạy đến dập lửa nhưng không thành. Tuy nhiên, họ đã giúp đưa được hai người ra ngoài.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Phú Nhuận đã điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chia làm nhiều hướng dập tắt lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện máy giặt.

Gia Lai: Xe máy va chạm với ô tô con khiến 1 người tử vong tại Quốc lộ 14 đoạn qua Chư Prông

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/1, trên quốc lộ 14 (đoạn qua địa phận xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô con khiến 1 người tử vong.

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe máy mang BKS 81B2-510.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông từ hướng xã Ia Băng đi về hướng xã Ia Glai, huyện Chư Sê. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với ô tô con BKS 81A-369.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, xe máy bị hư hỏng nặng, ô tô con bị vỡ phần đầu, người điều khiển xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai em nhỏ có hành động khiến cả nhà phải đứng hình

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một gia đình. Theo đó, những người lớn trong gia đình lúc này đang tập trung thử micro và âm thanh để chuẩn bị hát karaoke. Cùng lúc, ở phía góc nhà, 2 cậu bé cũng đang loay hoay để lấy món đồ chơi yêu thích để trên loa thùng.

Tuy nhiên, do chiều cao hạn chế, 2 cậu bé đã phối hợp với nhau bằng cách một cậu bé dùng lưng làm bệ đỡ, bé trai còn lại đứng lên rồi với tay để lấy món đồ.

Và sự việc tiếp theo đã khiến cả nhà được phen "đứng hình". Do mất thăng bằng, bé trai lấy món đồ đã bị ngã và kéo theo chiếc loa thùng cũng bị ngã theo. Suýt chút nữa, chiếc loa thùng này đã đè trúng người bé trai.

Nghe tiếng động mạnh, cả nhà quay sang liền phát hiện sự việc. Dù chiếc loa thùng bị hỏng sau vụ việc nhưng không ai nỡ la mắng 2 cậu bé để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn nhỏ.

Tình huống này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều không khỏi thót tim theo dõi, rất may, bé trai không gặp tai nạn nào nguy hiểm.

Thông qua tình huống này một lần nữa như lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh cần quan sát con cái kỹ càng hơn để tránh những tình huống đáng tiếc.