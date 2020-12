Clip nóng: Nam thanh niên đạp xe, thách thức CSGT sau khi gây tai nạn giao thông

Thông tin ban đầu, theo một số nhân chứng cho biết: Khoảng 8h40’ sáng cùng ngày, nam tài xế đã vi phạm lỗi xi nhan lên đã bị lực lượng chức năng dừng xe. Trong quá trình xử lý, do không giữ được bình tĩnh Nam tài xế đã xảy ra xô xát với một chiến sỹ công an phường. Hậu quả, chiến sỹ công an phương bị chảy máu ở mũi và vùng miệng. Ngay sau đó Nam tài xế đã bị lực lượng chức năng khống chế và đưa về phường làm việc. nguồn: Nguyễn Cường