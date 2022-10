Clip: Tàu cá Quảng Ngãi bị sét đánh trên biển, 15 ngư dân thoát chết kỳ diệu

Sau tiếng nổ kinh hoàng do sét đánh trúng tàu cá, nhiều ngư dân bất tỉnh, toàn bộ thiết bị gần như hư hỏng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là toàn bộ 15 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90864-TS do anh Tiêu Viết Vấn (ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đều may mắn thoát chết.