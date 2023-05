CMC Telecom: Hành trình chuyển mình trở thành nhà cung cấp dịch vụ hội tụ

Trải qua 15 năm thành lập, tại mỗi thời điểm CMC Telecom đều có những hướng đi riêng để tạo dấu ấn ở những lĩnh vực công ty đang hoạt động. Ở vị trí một nhà cung cấp dịch vụ internet, năm 2017 CMC Telecom đưa vào vận hành tuyến cáp đường trục CVCS (Cross Vietnam Cable System). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có tuyến cáp đất liền kết nối trực tiếp với vành đai khu vực Đông Nam Á đi qua 5 quốc gia Singapore, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia.

CMC Cloud được CMC Telecom đầu tư từ năm 2017, liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép trên 100% trong 5 năm giúp công ty giữ vị trí số 1 về điện toán đám mây tại Việt Nam. Tháng 5/2022, CMC Telecom đưa vào vận hành CMC Data Center (DC) Tân Thuận (TP.HCM) với diện tích 10.000m² cung cấp 1.200 rack, công suất điện lớn lên tới 20kw/rack. CMC DC Tân Thuận được đánh giá là trung tâm dữ liệu hiện đại, an toàn nhất Việt Nam và khu vực APAC…

Theo P.TGĐ /GĐ Kinh doanh và Marketing CMC Telecom – ông Đặng Tùng Sơn, xét về thời điểm gia nhập thị trường hay về quy mô thì Tập đoàn CMC nói chung và CMC Telecom nói riêng khó có thể cạnh tranh được với các ông lớn khác. Công ty tạo dấu ấn riêng cho mình bằng sự khác biệt, bằng chiến lược đầu tư hướng đến nhu cầu của khách hàng và tạo nên sức mạnh từ tinh thần máu lửa của đội ngũ nhân sự.

Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom – ông Đặng Tùng Sơn. Ảnh CMC.

‘Nắm bắt xu thế thị trường, mạnh dạn đầu tư sớm’

“Chúng tôi bắt đầu kinh doanh các dịch vụ số từ năm 2020, đến nay đã chiếm 40% tổng doanh thu. Công ty may mắn có bước chuyển mình sớm khi nhận thấy thị trường rất cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng ngày một cao hơn, nhưng quá trình chuẩn bị thì đã diễn ra từ trước đó khá lâu rồi”– Ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ.

Ở thời điểm 2015, CMC Telecom đã dám bỏ ra khoản đầu tư có thể nói là khổng lồ so với quy mô một công ty cung cấp dịch vụ viễn thông còn non trẻ với con số hàng trăm tỷ cho hạ tầng Cloud và hàng ngàn tỷ cho DC. Ngay từ những năm 2017 – 2018, công ty đã đề cập với Bộ TT& TT về khát vọng đưa Việt Nam thành Digital Hub của khu vực Châu Á Thái Bình Dương và thế giới. “Để hiện thực hóa mục tiêu này cần phải xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, hiện đại và an toàn. Thứ hai phải đầu tư thật nhiều tuyến cáp quang biển kết nối về các Trung tâm dữ liệu đó” – P.TGĐ Đặng Tùng Sơn chia sẻ.

Được vận hành từ 5/2022, CMC DC Tân Thuận là DC đầu tiên có chứng chỉ bảo mật thanh toán PCI DSS, chứng chỉ TVRA - chứng chỉ bảo mật và phòng chống rủi ro cao nhất cho DC. Đây cũng là DC đầu tiên tại Việt Nam sở hữu bộ chứng chỉ Tier III chính thức cao cấp hàng đầu thế giới của Uptime cả về thiết kế, xây dựng: TCDD (Tier III Certification Design Documents) và TCCF (Tier III Certification Constructed Facility).

CMC Data Center Tân Thuận – DC hiện đại và an toàn bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á hiện nay. Ảnh CMC.

Chuẩn bị kỹ càng, đầu tư đúng hướng và “bung” dịch vụ ở thời điểm chín muồi, CMC Telcom đã được ghi nhận và vinh danh với những danh hiệu cao quý, có thể kể đến giải Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 cho nền tảng CMC Cloud; Top 10 nhà cung cấp giải pháp hạ tầng số hàng đầu APAC 2022. Đầu tháng 4 vừa qua, CMC Telecom là đại diện Việt Nam duy nhất nhận 2 giải thưởng sáng tạo về Cloud và Hạ tầng của Asian Telecom Awards. Và mới đây nhất trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn CMC cũng là 15 năm thành lập CMC Telecom, công ty đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng bằng khen cho thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành TT&TT Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TT – TT tặng bằng khen cho CMC Telecom trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn CMC. Ảnh CMC.

‘Dữ liệu khách hàng là trung tâm’

Chia sẻ tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – châu Á 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Muốn tạo lập được dữ liệu số thì phải có hạ tầng số, nền tảng số; muốn tạo lập được dữ liệu số thì phải có rất nhiều các dịch vụ số”.

Về hạ tầng lưu trữ dữ liệu, CMC Telecom đang sở hữu hệ sinh thái gồm 3 Data Center: DC CMC Tower (Hà Nội), DC SHTP (TP.HCM), DC Tân Thuận (TP.HCM). Đáng chú ý hiện CMC Telecom đang nắm đến 50% thị phần trung tâm dữ liệu của các ngân hàng. Việc chủ động xây dựng nền tảng điện toán đám mây Make-in-Vietnam như CMC Cloud cũng khẳng định quyết tâm kéo dữ liệu về lưu trữ tại “đám mây” Việt của CMC Telecom.

Về hạ tầng kết nối, CMC Telecom sở hữu hệ thống mạng đường trục CVCS kết nối trực tiếp đến Data Center của các nhà cung cấp Cloud lớn trên thế giới với băng thông lên đến 10Gbps.

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, Phó TGĐ Đặng Tùng Sơn cho biết trong 3 năm vừa qua, công ty luôn có mức tăng trưởng kép trên 25% và hiện đạt mức doanh thu khoảng 3.000 tỷ, đóng góp 60% lợi nhuận của tập đoàn. Trong 4 – 5 năm tới CMC Telecom sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng 25-30% và đạt ngưỡng doanh thu 8.000 tỷ. ‘Đây là một thách thức nhưng với chiến lược đúng đắn và đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khát vọng mạnh mẽ chúng tôi tin rằng đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi” – ông Đặng Tùng Sơn nhấn mạnh.