Cô bạn “mọt sách” với chuỗi thành tích "khủng" suốt 4 năm đại học

Trần Đỗ Hà Vi (sinh năm 2001) hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, khoa Kinh tế tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Là một người con Hải Dương, cô nàng gen Z luôn thể hiện được tinh thần ham học hỏi và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Và chính điều này đó đã Hà Vi gặt hái được nhiều "trái ngọt" trong 4 năm đại học.



Hà Vi trong lễ nhận bằng sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu bước chân vào cánh cổng đại học, Hà Vi là một cô gái khá nhút nhát, không hăng hái tham gia nhiều hoạt động đoàn - hội. Mục tiêu của cô sinh năm nhất lúc bấy giờ chỉ là học thật tốt trên lớp để có kết quả học tập cao. Tuy nhiên sau 1,5 năm chỉ đến lớp học rồi lại về phòng, Vi nhận ra bản thân mình muốn nhiều hơn thế, muốn được cống hiến và muốn có được những kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên. Chính suy nghĩ ấy đã giúp cô bạn trở nên mạnh dạn hơn, năng động hơn, nhiệt huyết hơn với các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa.



"Mình đã tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia ban chủ nhiệm của CLB Logistics, tham gia cuộc thi chuyên ngành mình đang học, và mình đặt thêm nhiều mục tiêu khác ngoài thành tích học tập tốt trên lớp", Vi chia sẻ.

Với châm ngôn sống "The best or nothing", Hà Vi luôn khắt khe với bản thân trong mọi hoàn cảnh, bất cứ công việc gì cô nàng 10X cũng đều cần cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhất có thể.

Bên cạnh thành tích học cực khủng với GPA 3.92/4.0, học bổng khuyến khích học tập 7 kì liên tiếp, nữ sinh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và giành được nhiều thành tích ấn tượng. Tiêu biểu như sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2022, Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm 2021; năm 2022, Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2021: năm 2022; giải Nhất toàn quốc bảng B cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022; giải Ba toàn quốc cuộc thi ảnh và video clip “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh 2022”, giấy khen Đoàn trường “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2021 - 2022”,...

Hà Vi tích cực tham gia các cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng ấn tượng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về bí quyết để có thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc, Vi cho biết ngoài việc nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ trên lớp thì tinh thần tự học là "chìa khóa rất quan trọng". Bởi tinh thần tự học không chỉ giúp cô nàng củng cố lại kiến thức mà còn giúp cân bằng thời gian học tập và tham gia các hoạt động phong trào ngoại khóa một cách hiệu quả hơn.

Hà Vi bật mí: "Mỗi ngày mình luôn ghi những nhiệm vụ cần hoàn thành vào một cuốn sổ, bao gồm nhiệm vụ của học tập và cả hoạt động ngoại khóa (nếu có)".

Hà Vi trong hoạt tiếp sức mùa thi 2022 tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về nguồn động lực giúp Vi đạt được những thành công như hiện tại, cô bạn bộc bạch: "Mình rất biết ơn gia đình, nhà trường, bạn bè xung quanh luôn động viên và hỗ trợ mình rất nhiều trong hành trình phấn đấu, trưởng thành của mình. Gia đình là nguồn cổ vũ rất to lớn, giúp mình thêm tự tin và mạnh mẽ, tiếp tục cố gắng theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra. Nhà trường, bạn bè cũng góp ý, định hướng giúp cho mình đi đúng hướng hơn trong học tập, công việc, và cuộc sống".



Hà Vi cũng gửi lời cảm ơn tới chính bản thân: "Mình cũng biết ơn bản thân vì đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ mặc dù trên hành trình của mình có không ít thử thách. Quá trình hướng tới phiên bản tốt nhất của bản thân còn rất dài và tiếp tục cần nhiều cố gắng hơn".

Hà Vi không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Ảnh: NVCC

"Tuyệt vời" là từ Hà Vi dùng để mô tả về chặng đường 4 năm đại học của mình. Đối với cô sinh viên năm cuối, những gì đã trải qua, học hỏi được trong suốt quãng thời gian tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đều thật đều thiêng liêng và quý giá.



"Tất cả sẽ trở thành ký ức "tuyệt vời nhất" của tuổi thanh xuân sau khi mình tốt nghiệp, ra trường 5 năm sau, 10 năm sau và nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp này", nữ sinh bày tỏ.

Nói về dự định tương lai của mình, Hà Vi cho biết: "Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ tiếp tục gắn bó với ngành học của mình, tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm để trở thành một nhân viên xuất sắc".

Thầy Phạm Trung Kiên - Bí thư Liên chi đoàn khoa Kinh tế đại học Hàng hải Việt Nam cho biết: “Vi là sinh viên rất có trách nhiệm trong học tập, luôn luôn nỗ lực vươn lên để đạt được mọi thành tích cao trong mọi cuộc thi mà em ấy tham gia. Ngoài ra Vi cũng rất nhiệt huyết tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thanh niên nữa. Nhìn chung Vi rất toàn diện ở mọi khía cạnh.”

Tương tự, cô Cẩm Nhung - Giảng viên Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cũng có nhận xét: “Mình đã có cơ hội giảng dạy Vi một số môn học, mình đánh giá cao 1 sinh viên như Vi. Cô bạn ngoan ngoãn, luôn chủ động trong việc học tập, tự tin và cẩn thận trong quá trình hoàn thiện bài tập được giao. Tất cả các môn học Vi đều đạt điểm giỏi và xuất sắc bằng thực lực của bạn ấy.”