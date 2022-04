Cô bé gốc Việt 11 tuổi trúng tuyển đại học, phá kỷ lục của chị gái

Dù chỉ mới 11 tuổi, Alisa Pham là sinh viên nhỏ tuổi nhất đang theo học tại Đại học Auckland, New Zealand (AUT) - trường nằm trong top 1% đại học hàng đầu thế giới. Theo xếp hạng của THE (Times Higher Education) - tổ chức xếp hạng và đánh giá đại học uy tín nhất, AUT nằm trong top 201-250 trường tốt nhất thế giới và đứng thứ 2 ở New Zealand.

Đại học Auckland - ngôi trường hàng đầu New Zealand, là nơi nữ sinh Alisa Pham đang theo học. Nguồn: internet

Tài không đợi tuổi, "thần đồng" Alisa Pham đã phá kỷ lục mà chị gái mình đã lập nên trước đó hai năm. Vicky Ngo Ngoc, chị của Alisa cũng từng là sinh viên trường đại học này khi mới 13 tuổi. Vicky tốt nghiệp chuyên ngành Toán ứng dụng và đang theo đuổi bậc Tiến sĩ ngành Khoa học dữ liệu.

Nguồn cảm hứng lớn nhất của "thần đồng đất Việt" Alisa Pham đến từ người chị gái của mình. Mặc dù bị từ chối vào ngành Luật của AUT, Alisa đã trúng tuyển cử nhân Nghiên cứu truyền thông và chuyên ngành kép về Xây dựng thương hiệu kỹ thuật số và Thương hiệu sáng tạo.

“Alisa là sinh viên nhỏ tuổi nhất của trường chúng tôi kể từ khi được thành lập đến nay”, Giáo sư Alison Sykora, phát ngôn viên của Đại học Công nghệ Auckland (AUT) cho biết.

Để có thể hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học trước thời hạn, Alisa đã hoàn thành toàn bộ các chương trình học của 3 năm trung học phổ thông chỉ trong vỏn vẹn 10 tháng.

Alisa chia sẻ, cô bạn cũng phải chịu khá nhiều áp lực. “May mắn là vào tháng 11/2021, trường học của mình được mở cửa trở lại. Mình đã phải hoàn thành trung bình 6 kỳ thi trong một tuần để tích lũy được 60 tín chỉ, một nhiệm vụ mà học sinh ở New Zealand thông thường mất tới 2 năm để hoàn thành.”

Cuối tháng 1/2022, Alisa Phạm liên tục nhận được thư chấp nhận đến từ 5 trường đại học hàng đầu của New Zealand.

Bật mí về bí quyết học "thần tốc" này, cô bạn cho rằng việc tự nghiên cứu bài học là rất quan trọng. Ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo, Google Scholar là "người thầy" đắc lực của Alisa.

“Mình xới tung Google Scholar để tìm kiếm mọi thứ liên quan đến bài học, tải xuống máy tính những tài liệu cần thiết cũng như tìm thêm những dạng bài tập nâng cao để làm”. Bên cạnh đó, cô bạn còn tận dụng nguồn học liệu có sẵn trên YouTube cũng như hỏi thêm giáo viên khi gặp những vấn đề khó.