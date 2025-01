Cổ chằng chịt sẹo vì sai lầm khi điều trị u tuyến giáp

Tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân bị u tuyến giáp lớn với "chiếc cổ" phình to và chằng chịt sẹo.

Bệnh nhân là chị C.T.C (35 tuổi, quê ở Thái Bình, đang sinh sống và làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh). Bệnh nhân cho biết, 20 năm trước chị được chẩn đoán bị u tuyến giáp.

Mặc dù đã trải qua hai lần phẫu thuật với hy vọng loại bỏ hoàn toàn bệnh tật, nhưng khối u của chị C. vẫn tái phát và ngày càng lớn, gây chèn ép cổ, khó thở, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ.

Khi các phương pháp điều trị y khoa không mang lại kết quả như mong đợi, chị quyết định thử các cách chữa dân gian như đắp lá và uống thuốc nam. Tuy nhiên, lựa chọn này đã khiến tình trạng của chị trở nên tồi tệ hơn, để lại những hậu quả đáng tiếc.

Khối u tuyến giáp của chị C. được phát hiện cách đây gần 20 năm. Trải qua hai lần phẫu thuật, lần đầu cách đây gần 20 năm và lần thứ hai 16 năm trước, chị hy vọng có thể điều trị dứt điểm căn bệnh.



Tuy nhiên, sau mỗi lần phẫu thuật, khối u không chỉ tái phát mà còn tiếp tục phát triển lớn hơn, gây chèn ép vùng cổ, khó thở, và mất thẩm mỹ nghiêm trọng.

“Khi đến thăm khám tại một số bệnh viện, tôi được thông báo rằng khối u đã bao quanh dây thần kinh vùng cổ, rất khó để phẫu thuật. Tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.” chị C. chia sẻ.

Trong nỗ lực tìm kiếm hy vọng, chị nghe theo lời giới thiệu từ người quen và quyết định thử các phương pháp điều trị dân gian.

Chị đã đến một cơ sở tại Hải Phòng để đắp lá và uống thuốc nam. “Chi phí cho mỗi liệu trình đắp lá rất cao, từ 15 đến 22 triệu đồng, thời gian đắp lá có thể kéo dài đến 45 ngày. Sau khi đắp lá, vùng cổ tôi bị đau nhức, bỏng rát và các mô thịt bị thối rữa. Thay vì cải thiện, bướu cổ không giảm mà còn để lại những vết sẹo chằng chịt, khiến tôi thêm tự ti và khổ sở", chị C chia sẻ.

Không chỉ gây tốn kém tiền bạc, việc đắp lá còn khiến tình trạng của chị C. trở nên phức tạp hơn. Các vết sẹo do hoại tử mô mềm khiến vùng cổ co kéo, dính sẹo trên diện tích rộng 10-15cm.

Nhiều cơ sở y tế từ chối điều trị cho chị do ca bệnh đã trở nên quá phức tạp. Cuối cùng, nhờ sự giới thiệu từ người quen, chị C. tìm đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương với hy vọng tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân C. Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Thái Hoàng – Phụ trách Khoa Kỹ thuật cao, Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhận định: “Đây là một ca bệnh rất khó do vùng cổ đã có sẹo dính, co kéo nặng nề sau nhiều lần phẫu thuật và điều trị sai lầm. Khối u bướu cổ độ 3 lớn, chèn ép các dây thần kinh và mạch máu quan trọng”.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm và hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật để loại bỏ toàn bộ khối u. Dù gặp nhiều thách thức trong quá trình bóc tách, ca mổ đã diễn ra thành công nhờ kinh nghiệm và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Sau phẫu thuật, chị C. đã hồi phục nhanh chóng, có thể sinh hoạt bình thường.

Từ ca bệnh, bác sĩ Hoàng khuyến cáo: "Việc nghe theo lời truyền miệng và tự ý áp dụng các phương pháp điều trị không được kiểm chứng không chỉ làm chậm trễ quá trình điều trị mà còn gây hậu quả nặng nề về sức khỏe, thẩm mỹ và tâm lý. Người bệnh cần tìm đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị đúng cách”.