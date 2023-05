Cơ chế đặc thù cho TP.HCM: HoREA phản đối áp dụng hợp đồng BOT để nâng cấp đường hiện hữu

Cũng liên quan đến "Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM", HoREA cho hay, cần nhận diện rõ vướng mắc về "nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị" không phải do "vướng Luật Đầu tư" mà do "vướng" điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ.



Do vậy, chỉ cần Chính phủ sửa điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP là tháo gỡ được vướng mắc về "đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị" cho tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nên không cần thiết quy định trong "Dự thảo Nghị quyết" cho riêng TP.HCM.