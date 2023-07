“Có điểm trường mới kiên cố, an toàn, 100% các con sẽ đến lớp”

Ngày vui Điểm trường mới

Sau 4 tháng kể từ ngày khảo sát, niềm vui có mái trường mới đã đến với cô trò Điểm trường Khu Lang thuộc Trường mầm non Trung Hạ (Quan Sơn, Thanh Hóa). Từ nay, ước mơ tưởng chừng như đã rất xa vời của cô trò nơi đây đã thành hiện thực qua Lễ khởi công sáng ngày 13/7 do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), Tập đoàn TH, phối hợp cùng Công ty Nhựa Tương Lai Xanh (Green Future Plastic), UBND huyện, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Quan Sơn tổ chức.

Từ sáng sớm, phụ huynh của các em học sinh đã có mặt để tham dự lễ khởi công điểm trường. Ảnh: Nguyệt Minh

Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 3 giờ đi xe, điểm trường Khu Lang (xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn) là nơi học tập và sinh hoạt của hơn 65 học sinh dân tộc thiểu số, trong đó có 35 em từ các hộ nghèo và cận nghèo. Không gian học tập chính của học sinh diễn ra tại ba phòng học được xây dựng từ năm 1995. Trải qua gần 3 thập kỷ đưa vào sử dụng, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp trầm trọng với những mảng tường đầy rong rêu, trần nhà không còn nguyên vẹn.

Trải qua gần 3 thập kỷ đưa vào sử dụng, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp trầm trọng với những mảng tường đầy rong rêu, trần nhà không còn nguyên vẹn. Ảnh: Lê Minh Tiến.

Vẫn còn nhớ những ngày đồng hành với các con tại Điểm trường, cô Hà Thị Diện cho biết, đã 5 năm gắn bó tại nơi này, chưa ngày nào chị ngừng nuôi giấc mơ có một lớp học khang trang hơn để các con học sinh thân yêu được vui bước đến trường. “Trong tôi đang tràn đầy niềm vui mừng và hứng khởi. Mỗi giáo viên nơi đây đều mong có được cơ sở vật chất phù hợp hơn để các con được sinh hoạt trong môi trường tốt hơn. Tôi tin rằng, 100% trẻ mầm non sẽ ra lớp nhờ có điểm trường mới này!” - cô Diện bày tỏ.

Cô Diện ngắm nhìn lại mái trường mình đã gắn bó thời gian qua, không khỏi bồi hồi chờ ngày những phòng học được “thay da, đổi thịt”. Ảnh: Thế Hiển

Chia sẻ về tỷ lệ học sinh mầm non ra lớp, cô Nguyễn Thị Thìn - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Hạ cho biết: “Trước đây các giáo viên tại Điểm trường đã rất cố gắng đến từng nhà phụ huynh học sinh, động viên cha mẹ để cho các con đến lớp. Tuy nhiên vì còn nhiều hạn chế nên quá trình đó cũng rất khó khăn. Hiện nay với những phòng học mới sắp được khởi công, tôi tin rằng, phụ huynh sẽ an tâm cho con đến trường hơn và có thêm thời gian để phát triển kinh tế. Trong tương lai, chúng tôi dự kiến sẽ đón thêm học sinh từ các điểm trường lẻ khác về học”.

Cô Nguyễn Thị Thìn - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Hạ bày tỏ niềm hạnh phúc, sự an tâm khi điểm trường mới được xây dựng sẽ tạo được niềm tin khi phụ huynh cho con đến trường. Ảnh: Nguyệt Minh

Gieo hy vọng cho thế hệ tương lai

Ngay từ sáng sớm tại Lễ khởi công đã có rất nhiều phụ huynh học sinh đến cùng tham gia. Niềm vui có lớp học mới không chỉ lan tỏa giữa các giáo viên tại trường, mà còn là niềm vui của các bậc cha mẹ. Tại hàng ghế phụ huynh, chị Lò Thị Nhung, mẹ bé Vi Hồng Tô Ân (lớp 4 tuổi) đã tất bật hỗ trợ các cô giáo chuẩn bị cho buổi lễ đặc biệt.





Chị Lò Thị Nhung, mẹ bé Vi Hồng Tô Ân (lớp 4 tuổi) bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trực tiếp tham gia buổi lễ khởi công Điểm trường Khu Lang, đây là điều mà chị đã ước ao từ rất lâu. Ảnh: Nguyệt Minh

Bế con gái trên tay tham dự buổi lễ khởi công, chị Lò Thị Nhung không giấu được hạnh phúc: “Tôi đã từng ước ao có mái trường mới cho con mình vui đến lớp đã nhiều năm nay. Thật sự trong tôi có rất nhiều cảm xúc giữa hạnh phúc xen lẫn xúc động, đây không chỉ là niềm vui của cô trò, mà còn là niềm vui của các vị phụ huynh như chúng tôi. Thay mặt cha mẹ học sinh, tôi chân thành cảm ơn quý Báo cùng các nhà tài trợ đã dành sự quan tâm hết sức ý nghĩa này cho con em chúng tôi”.

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt bày tỏ kỳ vọng sau khi Điểm trường Khu Lang được hoàn thành sẽ tạo cơ hội tiếp cận với giáo dục đến các em học sinh. Ảnh: Thế Hiển

Chia sẻ về ý nghĩa của công trình, bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết: “Điểm trường Khu Lang là công trình mà chúng tôi rất kỳ vọng với mong muốn ưu tiên cho thế hệ trẻ, tạo cơ hội tiếp cận với giáo dục đến các em học sinh. Đặc biệt với điểm trường còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nên công trình sẽ có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển giáo dục đối với các em học sinh tại địa bàn này”.

Ông Trương Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Tương Lai Xanh cho biết các vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình bao gồm: Gạch và ngói được sản xuất với 50% thành phần là rác thải nhựa. Ảnh: Nguyệt Minh

Đồng hành cùng giải pháp kỹ thuật liên quan đến vật liệu và thi công, ông Trương Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Tương Lai Xanh cho biết, các vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình bao gồm: Gạch và ngói được sản xuất với 50% thành phần là rác thải nhựa. “Tôi mong rằng thế hệ trẻ khi học dưới mái trường mới này, các em sẽ nhận thức được ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn”.

Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ - Trưởng ban Phát triển bền vững Tập đoàn TH cho biết công trình này có vai trò rất to lớn và ý nghĩa thiết thực khi ngôi trường được xây dựng sử dụng một phần vật liệu tái chế từ rác thải nhựa. Ảnh: Nguyệt Minh

Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ - Trưởng ban Phát triển bền vững Tập đoàn TH cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Công trình này có vai trò rất to lớn và ý nghĩa thiết thực khi ngôi trường được xây dựng sử dụng một phần vật liệu tái chế từ rác thải nhựa. Điều này đã trực tiếp giáo dục cho các em học sinh từ cấp học rất nhỏ ý thức về việc bảo vệ môi trường cũng như thói quen sử dụng các sản phẩm từ nhựa sao cho hợp lý”.

Một số hình ảnh khác về lễ Khởi công điểm trường Khu Lang

Các em học sinh háo hức trước giờ buổi lễ Khởi công điểm trường Khu Lang được diễn ra. Ảnh: Nguyệt Minh

Các em học sinh được cô giáo quan tâm chu đáo trước khi biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Ảnh: Nguyệt Minh

Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH, phối hợp cùng Công ty Nhựa Tương Lai Xanh (Green Future Plastic), UBND huyện Quan Sơn trao biển tặng trường. Ảnh: Nguyệt Minh

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc, phụ trách mảng Nhịp Cầu Nhân Ái, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt (áo trắng) và Nhà báo Hữu Dụng - PV Văn phòng Đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tại Bắc miền Trung trao quà cho đại diện nhà trường. Ảnh: Nguyệt Minh

Nghi thức động thổ, một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong buổi lễ khởi công "Điểm trường mơ ước" Khu Lang. Ảnh: Nguyệt Minh

Dự kiến, các công trình chính của điểm trường sẽ được hoàn thiện trong 03 tháng và sẵn sàng phục vụ các em học sinh cho năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Nguyệt Minh