Có diện tích loại trái cây lắm "mắt" nhiều nhất cả nước, lại đúng lúc giá cao, nông dân Tây Ninh trúng lớn

Dịp tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ mãng cầu tăng cao, các nhà vườn, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã chuẩn bị từ rất sớm vụ mãng cầu tết, tích cực chăm sóc cây, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn nhằm bảo đảm chất lượng trái phục vụ người tiêu dùng.

Phát triển kênh bán mãng cầu trên nền tảng số

Những ngày cận tết, nhân công của HTX dịch vụ nông nghiệp Minh Trung (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh) tất bật thu hoạch, đóng gói, vận chuyển mãng cầu để giao cho khách hàng. Trước đây, cây mãng cầu chỉ ra trái được một vụ, từ khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm bón, nông dân đã làm cho cây ra trái quanh năm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, mãng cầu còn thu hoạch rộ vào dịp tết Nguyên đán, từ đó đem lại lợi nhuận cao cho nhà vườn, mang lại thu nhập cho nhiều lao động.

HTX DVNN Minh Trung có hơn 100ha trồng cây mãng cầu theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, HTX còn liên kết sản xuất và bao tiêu thu mua sản phẩm với 130 hộ trồng mãng cầu tại các xã Tân Hưng, Tân Phú, Tân Hội (huyện Tân Châu) và các huyện khác của tỉnh Tây Ninh. Toàn bộ diện tích mãng cầu của HTX đều được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, được bao trái để ngăn ngừa côn trùng.

Nông dân Tây Ninh thu hoạch mãng cầu.

Anh Lê Minh Trung- Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho biết, đơn vị có 600ha hợp tác liên kết vùng trồng mãng cầu, diện tích thu hoạch trong mùa tết này khoảng 120ha, sản lượng hơn 100 tấn. Có một số vườn mãng cầu sẽ thu hoạch trước hoặc sau tết vì còn tuỳ vào khí hậu những ngày cận tết.

Năm nay, giá mãng cầu loại lớn dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg. HTX cung cấp ra thị trường từ Hà Nội đến Cà Mau, mỗi tỉnh thành đều có đại lý cấp 1 và cấp 2, chuỗi cửa hàng trái cây sạch…

Đặc biệt, tại HTX Minh Trung đang áp dụng việc livestream (phát trực tiếp) bán hàng trên nền tảng số, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

“Tôi cảm thấy bán hàng trên nền tảng số rất tiện lợi, mỗi lượt livestream tiếp cận được đông khách hàng vào xem, tuy nhiên, trong quá trình livestream vẫn còn nhiều thiếu sót, do tôi mới tập khoảng 1 tuần nay. Hi vọng sẽ phát triển kênh bán hàng trên các nền tảng này, vì đây là kênh rất tiềm năng"- anh Trung nói.

Nông dân phấn khởi được mùa

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, hiện nay, có 4 nhóm giống mãng cầu ta được trồng phổ biến, tuy nhiên, chỉ có nhóm giống mãng cầu dai là được người dân ưa chuộng do có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Mãng cầu ta có thể nhân giống vô tính và hữu tính. Trong sản xuất, biện pháp nhân giống bằng hạt vẫn được người dân áp dụng rộng rãi do chi phí thấp, cây trồng từ hạt có độ đồng đều tương đối so với một số cây ăn trái khác. Biện pháp ghép ít được áp dụng do khó làm, chi phí cao.

Những thùng mãng cầu tại HTX DVNN Minh Trung chuẩn bị cung cấp ra thị trường.

Tuy nhiên, vườn mãng cầu trồng bằng cây nhân giống vô tính cần được quan tâm nhằm tạo vườn cây thuần giống giúp ổn định năng suất, phẩm chất tốt, đồng đều, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh việc chú trọng canh tác, việc liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp và HTX trên địa bàn đã giúp hoạt động sản xuất, tiêu thụ mãng cầu ngày càng được mở rộng. Đến nay, mãng cầu Bà Đen Tây Ninh không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn có tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, đặc biệt là các nước yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thu nhập từ trồng mãng cầu của người dân Tây Ninh tăng lên đã góp phần ổn định kinh tế cho nhiều hộ gia đình, tạo điều kiện để đầu tư thêm vào sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vườn mãng cầu đang thu hoạch của gia đình anh Phạm Minh Sơn (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) có diện tích 2ha. Anh Sơn cho biết, từ 23 tháng Chạp, anh bắt đầu thu hoạch và đến 28 tháng Chạp là kết thúc. Năm nay, mãng cầu đạt chất lượng hơn mọi năm, giá thành dao động khoảng 50.000 -60.000 đồng/kg; trung bình 1ha thu hoạch khoảng 11 tấn-12 tấn, cần 5-6 nhân công.

Thời tiết năm nay thuận lợi, tuy nhiên, vài tháng cuối năm mãng cầu chậm nở do thời tiết lạnh, anh Sơn hi vọng giá cả năm nay "nhỉnh" hơn mọi năm để nông dân có một cái tết đầm ấm bên gia đình.

Dịp tết, nghề hái mãng cầu cũng giúp nhiều người có thêm thu nhập. “Tôi làm từ 5 giờ sáng đến 10 giờ trưa, hết vườn này rồi đến vườn khác, làm cho nhiều lái, hết ca sáng thì tiếp tục làm từ 11 giờ trưa đến 5-6 giờ chiều; tết làm cả đêm, lương gấp đôi ngày thường. Nhờ dịp tết, thu nhập từ việc hái mãng cầu giúp tôi có tiền trang trải trong nhà, mua bánh mứt chưng tết”- bà Lê Thị Hồng Phượng, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân chia sẻ.