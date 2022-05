Chiều ngày 22/5, chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Mặc dù thời tiết hôm nay mưa lớn nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần cổ vũ "cháy hết mình" của các cổ động viên đội chủ nhà Việt Nam.

Nhiều cổ động viên đến tiếp lửa U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Thái Lan chiều ngày 22/5. Ảnh: Gia Khiêm

Ghi nhận của PV Dân Việt, hàng nghìn cổ động viên từ khắp mọi nơi đã đổ dồn về khu vực trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Cảnh dòng người đội mưa xếp hàng trong cơn mưa nặng hạt như tiếp thêm tinh thần, cổ vũ cho các cầu thủ bước vào trận chung kết.

Cùng con trai đi cổ vũ tinh thần các cầu thủ, anh Hưng Nguyên (ở Hà Nội) cho biết đây là lần thứ 2 anh đi xem U23 Việt Nam đá trận chung kết trên sân nhà Mỹ Đình tại 1 kì SEA Games.

Anh Hưng Nguyên (ở Hà Nội) thích thú cùng con trai đi cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh: Gia Khiêm

Nhớ lại những kỉ niệm của 19 năm về trước, anh hào hứng nói: "Sau gần 2 thập kỷ kể từ SEA Games 22, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lần thứ hai gặp nhau trong một trận chung kết ở sân Mỹ Đình. Những kí ức về Văn Quyến, Phan Văn Tài Em, hay thầy Alfred Riedl,.. vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi cũng như hàng triệu cổ động viên Việt Nam. Tôi hi vọng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U23 Thái Lan, qua đó lấy lại được món nợ người Thái đã vay chúng ta tại Mỹ Đình 19 năm trước".

Anh Đặng Tuấn Anh (ở TP Thái Bình) cho biết, đã tự tay làm mũ rồng trong khoảng thời gian 4 ngày. Ảnh: Gia Khiêm

Tự tay làm hình rồng hô hào quanh khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình, anh Đặng Tuấn Anh (ở TP Thái Bình) cho biết, anh đã làm trong khoảng thời gian 4 ngày. Trước đó, anh Tuấn Anh cũng đã đội mũ rồng lên đất Tổ Phú Thọ cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam và hôm nay anh tiếp tục đến Hà Nội khuấy động tinh thần thể thao.

"Tôi đến đây với tinh thần Việt Nam chiến thắng, biết trời mưa lớn nhưng không làm giảm đi hưng phấn và tinh thần của các cổ động viên đối với đội nhà. Đó là tinh thần sục sôi, tôi mong rằng đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiến thắng", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Anh Tuấn Anh hoà trong dòng người cổ vũ các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Gia Khiêm

Anh Tuấn Anh cho biết, "duyên nợ" giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã có từ rất lâu, chạm chán trên sân cỏ nhiều lần. Theo anh, mỗi đội đều có lợi thế riêng. Tuy nhiên, anh mong rằng hai đội sẽ cống hiến cho toàn bộ khán giả trận cầu đỉnh cao, mong chiến thắng sẽ nghiêng về U23 Việt Nam.

"Tôi đã nhờ bạn bè đặt mua giúp cặp vé với giá 18 triệu đồng để có kịp có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi dự đoán tỉ số trận đấu là 2-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Kỳ SEA Games trước đó diễn ra vào năm 2019, U23 đã vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 trên đất Philippines.

Nhiều cổ động viên Thái Lan cũng đã có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Gia Khiêm

Hôm đó tôi đã đặt vé, làm hộ chiếu, visa nhưng gia đình có việc nên vô cùng tiếc nuối khi không thể đi được. Đến với SEA Gameslần này tôi mong mỏi cả hai đội thi đấu hết mình cống hiến cho cổ động viên trận đá hay, đội nhà sẽ giành điểm số tuyệt đối trước Thái Lan", anh Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Khoác trên mình bộ áo dài hình lá cờ tổ quốc, đội khăn xếp, bà Hồ Thị Hà (57 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng bà thông gia là Đoàn Thị Thắm (62 tuổi, ở Hà Nội) phấn khởi xếp hàng bước vào trong sân cổ vũ cho đội tuyển.

Hai bà Hồ Thị Hà (57 tuổi, ảnh phải) cùng bà thông gia là Đoàn Thị Thắm (62 tuổi, ảnh trái) mặc áo dài, đội khăn xếp cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Hà cho biết, cả hai đều có tinh thần yêu bóng đá nên dường như chưa bỏ trận nào của đội tuyển Việt Nam. "Hôm nay trời mưa nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần của cổ động viên, chúng tôi chỉ thương các cầu thủ. Hy vọng Việt Nam hôm nay giành chiến thắng", bà Hà cười nói.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ đầu giờ chiều nay, toàn bộ khu vực xung quanh SVĐ Mỹ Đình đã được thắt chặt an ninh, lực lượng cảnh sát giao thông lập thành từng chốt tại các tuyến đường di chuyển vào khu vực Sân vận động Mỹ Đình.

Công an phường cùng lực lượng cảnh sát khu vực liên tục di chuyển để đảm bảo an ninh trước giờ diễn ra trận cầu vào lúc 19h hôm nay. Giá phe vé giảm mạnh trước giờ G. Dân phe vé cho biết, giá vé chiều nay đã giảm dần do thời tiết xấu, người dân có xu hướng ở nhà theo dõi cổ vũ cho đội tuyển hơn so với việc ra sân.