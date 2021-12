Cô gái đi "cắt" duyên âm bị "thầy cúng" cưỡng dâm đến mang thai

Thông tin từ CAND: Ngày 4/12, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đức Liên (51 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) về tội “Cưỡng dâm”. Bị can Liên được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.



Bị can Văn Đức Liên. Nguồn: CAND

Ngoài ra, Công an huyện Thăng Bình đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt hành chính Văn Đức Liên về hành vi hành nghề mê tín dị đoan.

Theo Báo Quảng Nam: Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 1990 đến nay, ông Liên tự học đạo "Năm Ông" rồi dùng các tập vở ghi chép các câu kinh, chú và vẽ các hình bùa phép. Sau đó, ông Liên rèn một con dao gọi là "dao lệnh", tự đặt thợ làm một con dấu mực đỏ in hình một người ngồi khoanh gối lại gọi là "ấn", mua một chuỗi hạt, gồm nhiều hạt nhựa và gỗ được xâu lại với nhau. Ông Liên để tất cả các thứ này cạnh bàn thờ ở trong nhà và gọi khu vực này là "điện".

Tang vật có liên quan vụ việc. Nguồn: Báo Quảng Nam

Sau đó ông Liên tự nhận chữa "căn", là bệnh do phụ nữ bị "người âm" đeo bám nên không có người yêu và chữa cho trẻ em có chứng khó ngủ, khóc đêm. Khi có người đến nhờ chữa bệnh, ông Liên niệm kinh chú để "người âm" nhập vào người, lên đồng rồi bắt mạch, phán bệnh, vẽ bùa chú đốt bỏ vào một chai nước cho "người bệnh" uống, vẽ bùa bắt mang theo người.



Đối với phụ nữ, ông này cũng vẽ bùa, đốt vào ly nước cho bệnh nhân uống sau đó dùng "dao lệnh" đập lên người làm phép, bắt bệnh nhân cởi bỏ trang phục để xoa thuốc lên người.

Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2021, ông Văn Đức Liên lợi dụng việc chữa bệnh "căn" đã nhiều lần quan hệ tình dục với một nạn nhân nữ (SN 2000) dẫn đến người này có thai.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.