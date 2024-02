Cô gái trẻ ở TP.HCM bỗng nhiên mất liên lạc với gia đình trước lúc về quê ăn Tết

Ngày 11/2, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đã lập hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một cô gái bỗng nhiên mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua.



Cô gái 25 tuổi mất liên lạc với gia đình trước lúc về quê ăn Tết

Theo trình báo của gia đình chị Vi Thị Thống (SN 1999, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), chiều 8/2, sau giờ làm tại một công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, chị Thống nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê để ăn Tết.

Chị Vi Thị Thống hiện đang mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua. Ảnh: GĐCC

Camera ghi lại thời điểm chị Thống vào nhà trọ, nhưng sau đó không thấy ra ngoài. Ảnh: GĐCC.

Tuy nhiên, gia đình không thấy chị Thống về nhà, sau đó mất liên lạc. Đến sáng 9/2, người thân đã đến phòng trọ tại đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, nơi chị Thống thuê ở.

Tại đây, gia đình phát hiện xe và đồ đạc của chị Thống còn ở trong phòng, phóng bị khóa cửa.

Tuy nhiên, chiếc ba lô mà chị Thống thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng. Qua hình ảnh từ camera nhà hàng xóm ghi lại, chị Thống về nhà trọ lúc sáng, từ sáng đến thời điểm bị mất liên lạc, không thấy người này ra ngoài.

Gia đình chị Thống đã đến cơ quan công an trình báo. Lãnh đạo Công an phường Tăng Nhơn Phú B xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, hiện đã lập hồ sơ chuyển Công an TPThủ Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.