Em trai mất liên lạc, chị bị kẻ trốn truy nã cưỡng đoạt tiền

Chiều 19/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Dự (21 tuổi trú tại xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.