Cô giáo Hà Nội xinh đẹp bỗng nhiên mắc bệnh "lạ", thế giới cũng chưa rõ nguyên nhân

Cô giáo mầm non bỗng nhiên mắc bệnh "lạ"

Với nhiều người, thực hiện giấc mơ là giáo viên mầm non thật dễ dàng nhưng với cô Nguyễn Phương Anh, sinh năm 1986, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội lại là một sự nỗ lực lớn vượt lên... số phận.

Năm 18 tuổi, khi đó, Phương Anh đang ở tuổi mộng mơ với tương lai rộng mở phía trước, rất cá tính, yêu thích nghệ thuật. Thế nhưng, cô bất ngờ phải đối diện với điều mà người con gái nào cũng sợ đó là ngoại hình bị biến đổi. Phương Anh bị mắc bệnh xơ cứng bì toàn thể, căn bệnh mà cả thế giới vẫn chưa biết nguyên nhân.

Cô giáo Phương Anh ngày chưa mắc bệnh. Ảnh: NVCC

"Từ 1 cô bé trắng trẻo xinh xắn mình bỗng đen sạm đi và cơ mặt thay đổi, cơ thể thay đổi. Các nét trên mặt bị biến dạng co kéo xương hàm và răng nhô ra trước, mắt mũi co bé lại, xương cổ nhô ra, cơ thể teo da, cơ.... Ngoài ra, nội tạng của mình bị xơ hóa hết như thận, tim, phổi, đại tràng. Mình đang nặng 42kg sau đó giảm xuống còn 30kg.

Bệnh tình gây rất nhiều cản trở cho cuộc sống và công việc của mình. Mình tự ti rất nhiều, ngại đứng trước đám đông hay người lạ ngoài đường. Mình không có chồng cũng như không có khả năng sinh đẻ, sức khỏe yếu nên hầu như công việc gia đình đều được người thân hỗ trợ giúp đỡ", cô Phương Anh chia sẻ.



Chia sẻ về lý do chọn nghề giáo viên mầm non, cô Phương Anh thổ lộ, ước mơ của cô là trở thành một diễn viên hài kịch. Tuy nhiên, do gia đình không muốn theo nghệ thuật nên cô quyết định theo ngành sư phạm mầm non. Dù không phải nghề lựa chọn ban đầu nhưng khi tham gia các hoạt động thực tập, được giao lưu với trẻ, cô đã đam mê với nghề từ lúc nào không hay. Và đến nay cô luôn trau dồi hơn mỗi ngày để nâng cao chuyên môn.

Vượt qua tất cả, cô Phương Anh đã gắn bó với nghề giáo. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, do cơ thể của cô bị biến dạng nên trong công việc gặp nhiều khó khăn. Đối với phụ huynh, hầu như mọi người đều e ngại gửi con cho cô Phương Anh vì không hiểu sao cô giáo gầy thế, bị bệnh gì, trông sao được các con... Công việc trong trường lớp, những việc nặng cô đều được nhà trường hỗ trợ và các cô giáo cùng lớp giúp đỡ. Bù lại về chuyên môn, sổ sách, giáo án hay cho các con ăn ngủ thì cô Phương Anh tự tin có thể làm tốt.



"Mình đi làm ở Trường Mầm non Vĩnh Tuy đã được 15 năm rồi. Mình thực sự biết ơn tất cả các đời Ban Giám hiệu trường đã tạo điều kiện hết sức cho mình để thực hiện công tác chuyên môn cũng như cảm ơn tất cả đồng nghiệp lúc nào cũng yêu thương giúp đỡ mình", cô Phương Anh chia sẻ.

Và không phụ tấm lòng mọi người cũng như những nỗ lực của bản thân, dù bị bệnh nhưng cô Phương Anh vẫn cố gắng trau dồi, thực hành tốt nhiệm vụ của mình. Cô là giáo viên giỏi cấp Quận năm 2009-2010, Giải Nhì cấp quận và giải Khuyến khích cấp Thành phố cuộc thi Kỹ năng Công nghệ thông tin của Sở GDĐT Hà Nội năm 2018.

Đăng clip vui nhận được hàng triệu lượt yêu thích

Cô Phương Anh cho biết, do dịch Covid-19 nên nhiều tháng qua các trường mầm non đóng cửa. Bản thân cô do sức khỏe yếu nên không thể làm thêm việc gì nên chỉ ở nhà nấu ăn, xem phim, tập yoga "Mình thấy chút buồn vì không được đến lớp đi dạy, không được gặp các bạn nhỏ vô lo, vô nghĩ khiến mình yêu đời hơn. Ở nhà nhiều mình lại hay suy nghĩ tiêu cực về bản thân", cô Phương Anh thổ lộ.

Clip về cô Phương Anh nhận được nhiều chia sẻ. Clip: NVCC

Sau khi tìm hiểu thêm về Tik Tok, cô đã làm một clip ngắn về mình để đăng lên nhưng bất ngờ thu hút hàng triệu lượt yêu thích. Cô Phương Anh chia sẻ: "Clip ngắn mình chỉ đăng vui thôi vì mình rất ngại khi phô những hình ảnh không đẹp của bản thân lên mạng, clip vô tình lại thu hút nhiều lượt xem như vậy. Mình nhận được rất nhiều phản hồi, có rất ít phản hồi tiêu cực, chê bai, cười nhạo mà hầu hết tất cả đều là tích cực. Mọi người đều chúc những lời chúc tốt đẹp nhất, có người hướng dẫn thêm về một số cách chữa bệnh, có người thấy yêu đời lạc quan và tự tin hơn khi xem xong clip của mình vì mọi người thấy họ còn may mắn hơn. Đó cũng chính là điều vui nhất của mình vì đã truyền được động lực tốt cho mọi người".

Cô giáo đưa ra lời khuyên hãy tham gia các hoạt động để không có thời gian suy nghĩ. Ảnh: NVCC

"Qua câu chuyện của mình, mình muốn gửi đến những người đang tự ti và mặc cảm rằng, mình hiểu được cảm giác đó vì đã từng phải trải qua rất nhiều năm, bị người khác nhìn sợ hãi, có người cười nhạo. Thế nhưng mọi người hãy tập trung vào những điểm tốt của mình, bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực đang trong tâm trí, nhìn về phía trước, hoàn thiện bản thân mình hơn. Ở bên cạnh những người tích cực, chúng ta sẽ luôn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực.

Tự ti sẽ là rào cản về tinh thần, tâm lý cũng như thành công. Mọi người hãy yêu bản thân mình, giữ sức khỏe thật tốt thì nhiều năng lượng tích cực sẽ tới. Ngoài ra hãy yêu gia đình và tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm để cuộc sống luôn vui vẻ, không nhàm chán và suy nghĩ nữa", cô Phương Anh nói.