Cô giáo mầm non đạt giải Nhất Hội thi giáo viên giỏi Hà Nội: Bất ngờ với xuất thân trước đó

Giáo viên mầm non là công việc vất vả, nhiều người muốn bỏ nghề và thí sinh không còn mặn mà đăng ký học đại học ngành sư phạm, nhưng tại Hà Nội có một người phụ nữ vượt qua tất cả để quyết tâm trở thành giáo viên mầm non.

Không chỉ được theo đuổi đam mê, cô còn giành nhiều thành tích đáng nể như Giải Xuất sắc trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp học mầm non quận Ba Đình; Giải Nhất Hội thi Giáo viên giỏi cấp học mầm non TP.Hà Nội; Giải Nhất trong Hội thi Nhà giáo tâm huyết sáng tạo quận Ba Đình; Giấy khen Giỏi việc nước, đảm việc nhà do Liên đoàn Lao động trao tặng.

Cô giáo Nguyễn Vân Anh từng học ngành Kinh tế Quốc tế. Ảnh: NVCC

Bỏ thu nhập cao trở thành giáo viên mầm non

Xuất thân từ sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam, cô giáo Nguyễn Vân Anh (SN 1983) từng làm việc ở nhiều môi trường khác nhau nhưng hiện đang làm việc tại Trường Mẫu giáo Số 5, quận Ba Đình.

Khi đang làm quản lý tại một đơn vị với mức thu nhập rất tốt, cô chợt phát hiện ra niềm đam mê với nghề giáo viên chỉ thông qua một ngày được tham dự hoạt động tại trường mầm non. Và từ đó, dẹp bỏ tất cả những công việc khác, cô quyết tâm đi học tại khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm và trở thành giáo viên.

"Cũng có lúc hối hận vì trước khi chuyển nghề, công việc của mình thu nhập khá cao. Áp lực từ nhiều phía về công việc, thu nhập... Cũng có lẽ, do đã từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từng là người mẹ trước khi trở thành giáo viên nên mình có cái nhìn và tư duy hơi khác biệt", cô Vân Anh chia sẻ.

Cô Vân Anh luôn đau đáu một suy nghĩ, nghề giáo viên mầm non vất vả như vậy, cống hiến nhiều như vậy và mang nhiều giá trị, quan trọng đến sự phát triển cả về thể chất, tư duy và tâm hồn trẻ. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được sâu sắc vấn đề này. Cô cũng nhận thấy rằng, giáo dục mầm non vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành, không chỉ về thể lực mà còn về trí lực và tinh thần của trẻ. Trong khi đó, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm, chưa thực sự hiểu làm thế nào để có thể đồng hành cùng các con trên con đường phát triển.

Cô Vân Anh trong hoạt động trải nghiệm Con yêu mẹ. Ảnh: NVCC

Chính với những suy nghĩ, trăn trở này, ngay từ năm đầu tiên trở thành giáo viên mầm non, cô đã thực hiện việc tìm tòi, xây dựng, tổ chức các hoạt động của trẻ có sự tham gia của phụ huynh tại trường mầm non. Cô đã xây dựng thành công đề tài: "Một số biện pháp phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non".

Với đề tài này, cô vinh dự nhận giải Nhất trong Hội thi Nhà giáo tâm huyết sáng tạo năm 2023 do Phòng GDĐT quận Ba Đình tổ chức. Cô đã góp phần sức lực của mình vào sự thành công trong công tác xã hội hóa giáo dục, giúp cho giáo dục mầm non không chỉ là công việc của nhà trường mà còn của cả cộng đồng.

Một giáo viên tâm huyết, năng động, nhiều sáng tạo

Chia sẻ với PV về kỷ niệm đáng nhớ sau khi gắn bó với nghề giáo viên mầm non, cô Vân Anh thổ lộ, kỷ niệm nhất chính là khi thực hiện hoạt động trải nghiệm "Con yêu mẹ": "Mình đã nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, giọt nước mắt và tình yêu của con, và cả những giọt nước mắt xúc động của giám khảo tham dự".

Cô Vân Anh giành Giải Nhất trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp học mầm non TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nỗ lực tìm hiểu, học hỏi từ đồng nghiệp, sự hỗ trợ nhiệt tình, tạo điều kiện từ Ban Giám hiệu và Phòng GDĐT, cô đã được đánh giá cao trong công tác chuyên môn và đạt được những danh hiệu cao quý, cô Vân Anh chia sẻ: "Thành công nhất của tôi trong chặng đường vừa qua không phải là những giải thưởng, điều lớn lao hơn tôi đã đạt được chính là được nhìn thấy những nụ cười, thậm chí là cả những giọt nước mắt hạnh phúc của các con, của phụ huynh và ngay cả chính bản thân mình".

Cô Vân Anh mong muốn có thể được tiếp tục thực hiện, được nhân rộng sáng kiến "Con yêu mẹ" đến nhiều giáo viên, nhiều trường mầm non hơn nữa, để cộng đồng giáo viên có thể cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Từ đó, cô có cơ hội được lắng nghe những ý kiến đóng góp, được học hỏi và hoàn thiện hơn đề tài của mình.

Nhận xét về cô giáo Vân Anh, cô Hoàng Thị Tuyết, Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Số 5 chia sẻ: "Cô Vân Anh là một giáo viên có nhiều ý tưởng hay, sáng tạo, chịu khó học hỏi, có khả năng về công nghệ, tiếng Anh. Cô xuất thân từ Học viện Ngoại giao Việt Nam nên khả năng về ngoại ngữ, giao tiếp với học sinh, phụ huynh tốt. Cô cũng có khả năng xây dựng kịch bản cho các hoạt động của nhà trường. Dù tốt nghiệp Sư phạm mới vài năm nhưng cô rất chịu khó học hỏi chuyên môn. Cô được phụ huynh tin tưởng vì sát sao với học sinh và có sự gắn kết phụ huynh.

Đặc biệt, từ đầu năm cô đã xây dựng kế hoạch cho cả năm học, cùng phụ huynh chung tay chăm sóc, giáo dục học sinh sâu sát, sắc nét hơn. Nếu như trước đây chúng ta chỉ dạy trẻ bằng lời nói yêu bố, yêu mẹ thì giờ đây cô Vân Anh dạy con qua các hoạt động trải nghiệm và chạm đến từng học sinh".