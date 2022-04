Có hình xăm có được xét tuyển vào trường Công an năm 2022 không?

Trong buổi giao lưu, nhiều thí sinh quan tâm đến các tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường Công an năm 2022.

Thí sinh Trần Đức Hùng đặt câu hỏi: "Em rất thích ngành Công an nhưng có một hình xăm nhỏ trên cánh tay trái, em muốn đăng ký thi Đại học An ninh thì có được không?".

Cán bộ y tế Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức khám sức khỏe cho học viên năm 2020. Ảnh minh họa: HVCSND



Trung tá Nguyễn Hồng Kông, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM cho biết, theo quy định của Bộ Công an thì không xét tuyển đối với thí sinh có hình xăm trên cơ thể, kể cả đã xóa xăm.

Về câu hỏi: "Có thể cùng một lúc nộp hồ sơ vào cả trường Quân đội và Công an đợi quyết định chọn trường xét tuyển sau được không?", trung tá Nguyễn Hồng Kông trả lời: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào một trường Công an nhân dân theo một tổ hợp môn thi xét tuyển vào một ngành đào tạo. Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển vào các trường Công an nhân dân không đăng ký sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng (hệ quân sự). Thí sinh không được đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh. Trường hợp người dự tuyển cố tình vi phạm sẽ không được xét tuyển hoặc bị hủy quyền xét tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Tiêu chuẩn về sức khỏe



Về tiêu chuẩn sức khỏe để được xét tuyển vào các trường Công an, đại uý Trần Thanh Thuỳ - Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM cho hay, để đủ điều kiện đăng ký vào trường Công an nhân dân, thí sinh phải đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an.

Bộ Công an chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.



Về chiều cao:

Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.

Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.

Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

Ngoài ra, người dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chí sức khỏe khác theo quy định của Bộ Công an.

Về câu hỏi của thí sinh Khánh Nam: "Em đang học lớp 12 nhưng mắt trái cận 4 độ, mắt phải cận 3 độ. Vậy em có đủ điều kiện thi vào trường An ninh nhân dân không?", thiếu tá Lê Minh Thiện, Phó Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM cho biết, trường hợp mắt cận cao hơn 3 đi-ốp, bản thân thí sinh phải điều trị trước khi cán bộ tuyển sinh Công an tổ chức kiểm tra sức khỏe.



