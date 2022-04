Phụ huynh có còn e ngại khi cho trẻ đến trường?

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM từ ngày 12/4/2022.

Không còn trên tinh thần "tự nguyện"

Từ ngày mai (12/4), UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành TP.Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức cho tất cả em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non (kể cả trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ) học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

UBND TP yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an toàn trường học, chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức việc dạy học trực tiếp, giúp phụ huynh an tâm khi cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trực tiếp.

Tất cả học sinh tại TP.HCM phải đến trường học tập trực tiếp từ 12/4. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tổ chức xây dựng và phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống học liệu số, bài giảng số có chất lượng dùng chung, phù hợp với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học cho học sinh khi phải thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở GD-ĐT tiếp tục triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp với từng cấp học, bậc học, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm học 2021-2022, bảo đảm chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục cho tất cả đối tượng người học, tổ chức và hướng dẫn cụ thể việc học tập cho học sinh thuộc diện phải cách ly y tế phù hợp với tình hình thực tế.

Giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế TP.Thủ Đức, các quận, huyện và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.

Trẻ mầm non cũng được UBND TP yêu cầu cho đến trường học tập trực tiếp. Ảnh: H.N

Trước đó, TP.HCM quy định, việc đi học trực tiếp của học sinh trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh. Theo đó, phụ huynh được quyền chọn lựa một trong 2 hình thức học tập cho con em là đi học trực tiếp hoặc học trực tuyến tại nhà.

Tuy nhiên, với văn bản khẩn này của UBND TP.HCM, tất cả học sinh từ mầm non đến lớp 12 phải được đến trường để học trực tiếp, chỉ trừ những trường hợp phải cách ly y tế.

Hơn 70% trẻ mầm non đã đến trường

Anh Nguyễn Minh Quế (ngụ TP.Thủ Đức) có con 3 tuổi cho biết, gia đình anh vẫn lựa chọn phương án chưa cho con đến trường mẫu giáo khi dịch bệnh vẫn chưa được khống chế.

Theo anh Quế, hiện hầu hết phụ huynh đã đưa trẻ đến trường để đi học. Khối mầm non toàn là trẻ nhỏ, chưa thể đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân. Ngoài ra, các con chưa được chích vaccine Covid-19 nên tỷ lệ lây nhiễm bệnh sẽ rất cao. Do đó, để đảm bảo an toàn cho con, anh Quế chọn cách gửi con cho một bảo mẫu riêng.

"Việc này có lẽ tốn kém hơn so với đi học mẫu giáo, tuy nhiên tôi nghĩ là an toàn cho con. Tôi sẽ duy trì đến đầu năm sau, xem tình hình ổn định hay không rồi mới quyết định cho đến trường" - anh Quế nói.

Ngược lại, rất nhiều phụ huynh đồng tình quan điểm cho trẻ đến trường càng sớm càng tốt. Theo họ, trẻ sẽ phát triển tốt nhất khi được ra ngoài, tiếp xúc với thầy cô, bạn bè. Trẻ ở nhà quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sự phát triển, đồng thời cha mẹ cũng khó khăn trong việc sắp xếp để đi làm.

"Dịch bệnh còn kéo dài chưa biết bao giờ mới kết thúc. Đã sống chung với dịch thì phải đưa mọi hoạt động trở lại bình thường, trong đó có việc cho con trở lại trường học. Tất cả học sinh từ mầm non đến lớp 12 cần được đi học, cần được gặp gỡ bạn bè, thầy cô" - một phụ huynh cho biết.

TP.HCM hiện có trên 70% trẻ mầm non được cho đến trường học tập. Ảnh: H.N

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục mầm non thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, có hơn 70% trẻ mầm non đã được phụ huynh cho đến trường học tập trực tiếp.

Theo bà Điệp, trẻ mầm non thuộc khối "đặc thù" so với học sinh lớp 1-12. Ở khối mầm non, các bé không phải thi học kỳ, thi cuối kỳ để có kết quả lên lớp như cấp 1 trở lên. Do đó, việc trẻ đến trường đi học tùy thuộc vào nhu cầu của phụ huynh. Phụ huynh nào có điều kiện chăm sóc trẻ, giữ trẻ ở nhà chờ dịch khống chế thì vẫn có thể cho trẻ ở nhà. Ngược lại, phụ huynh nào phải đi làm, cần sự hỗ trợ của trường học thì đưa trẻ đến lớp.

"Từ ngày 14/2 đến nay, chúng tôi thống kê được trên 70% phụ huynh cho trẻ đến trường trở lại. Hơn 20% trẻ chưa đến trường rơi vào các trường hợp như gia đình có người chăm sóc trẻ ở nhà; trẻ còn ở quê chưa vào thành phố; trẻ được phụ huynh chuyển qua môi trường học mới... " - cô Điệp nói.

Tại Mầm non Tuổi Thơ 7 (quận 3), cô Vũ Đỗ Thúy Hiền cho biết, hầu hết trẻ của trường đã được phụ huynh cho đi học trở lại gần 2 tháng nay. Số lượng trẻ chưa đến trường hiện rất ít, chỉ khoảng vài trường hợp.

"Thời gian đầu khi nhà trường được phép đón trẻ đi học trở lại, phụ huynh có phần e dè, nghe ngóng tình hình. Tuy nhiên, đến khoảng tuần thứ 2 trở đi, phụ huynh nhìn thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của trường trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ nên tin tưởng và đưa trẻ đi học trở lại.

Đối với lứa trẻ mầm non dưới 3 tuổi, trường hiện có gần 100 em. Thời gian qua, việc chăm sóc, dạy học cho các em khá thuận lợi, chỉ phát sinh vài trường hợp nhiễm Covid-19 và được cách ly, theo dõi đúng quy định" - cô Hiền cho biết.

Cũng theo cô Hiền, về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường tăng cường vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, khuôn viên phòng học, sân trường. Đồng thời, giờ ăn được bố trí lệch ca, chia nhỏ nhóm trẻ để đảm bảo khoảng cách an toàn cho trẻ.