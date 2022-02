Cơ hội “biến Ngày Tình yêu trở nên đặc biệt” tại các điểm đến nhân dịp Valentine 14/2

Cơ hội "biến Ngày Tình yêu trở nên đặc biệt" tại các điểm đến "tượng đài Tình Yêu" dịp Valentine 2022. (Ảnh: traveltriangle)

Top 10 "tượng đài Tình Yêu" là biểu tượng cho Tình Yêu vĩnh cửu, theo bình chọn mới nhất của giới chuyên môn và được tạp chí du lịch uy tín Mỹ CNTraveller đăng tải hôm 12/2, bao gồm từ các lâu đài tới đền chùa và lăng tẩm - là những nơi in đậm dấu ấn và lan truyền mãi cho đời sau những mối tình lãng mạn mang tính sử thi.

Điểm đến "tượng đài Tình Yêu" nổi tiếng thế giới - lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng Taj Mahal ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Witthaya Prasongsin)

Những "tên tuổi" lừng lẫy như lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng Taj Mahal (Ấn Độ), Tháp Eiffel (Pháp) …thường quá tải dịp Lễ Tình Yêu (Valentine) 14/2. Năm nay các điểm đến "Tượng đài Tình Yêu" khác cũng nằm trong Top 10 này có xu hướng được tìm kiếm nhiều hơn như:

Valentine 14/2 - Điểm đến "tượng đài Tình Yêu" - chùa Kodai-ji ở Kyoto, Nhật Bản:

Ngôi chùa Phật giáo (Thiền viện) Kodai-ji (Kodai-ji Temple) được Nene - một phụ nữ quý tộc trong thời đại Shengoku và thời đại Edo - sáng lập vào năm 1605 tại Kyoto, để vinh danh người chồng quá cố Toyotomi Hideyoshi vốn là một trong "Bộ Ba quyền lực" có công thống nhất Nhật Bản.

Ngày nay điểm đến "tượng đài Tình Yêu" - chùa Kodai-ji được mở cửa tự do cho khách du lịch vào thăm, thu hút rất nhiều cặp đôi tới chiêm ngưỡng biểu tượng của Tình yêu vĩnh cửu dịp Valentine. (Ảnh: ilovekyoto)

Là cô gái nổi tiếng cả về sắc đẹp và trí tuệ, Nene kết hôn với Samurai lừng danh Toyotomi Hideyoshi và càng nổi tiếng hơn sau khi được tặng danh hiệu "Kita no Mandokoro" (vốn chỉ dành cho các mệnh phụ có địa vị cao quý trong tầng lớp quý tộc Nhật Bản).

Sau khi chồng qua đời, "Kita no Mandokoro" Nene xây dựng chùa Kodai-ji và trở thành một nữ tư tế của chùa với pháp danh là Kodaiin Kogetsuni. Bà mất năm 1624 và được chôn cất bên cạnh mộ chồng trong khuôn viên ngoạn mục của chùa Kodai-ji.

Valentine 14/2 - Điểm đến "tượng đài Tình Yêu" - đền Bibi ka Maqbara ở Aurangabad, Ấn Độ:

Bibi ka Maqbara là ngôi đền được Hoàng đế Mughal Aurangzeb ủy thác xây dựng năm 1660, để ca ngợi người vợ thứ nhất cũng là Vương tế của ông - bà Dilras Banu Begum (người đã chết khi sinh con và được tôn vinh danh hiệu Rabia-ud-Daurani -"Rabia của Thời đại"). Việc xây dựng đền Bibi ka Maqbara sau đó được Hoàng tử Azam Shah hoàn thành, cách thành phố Aurangabad thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ khoảng 3km.

Điểm tương đồng giữa 2 điểm đến "tượng đài Tình Yêu" - đền Bibi ka Maqbara (ảnh trên) và Taj Mahal - là đều rất nổi bật. (Ảnh: Dreamstime)

Đền Bibi ka Maqbara khá giống với Taj Mahal về kiến trúc, bởi người thiết kế đền Bibi ka Maqbara là con trai của Ustad Ahmad Lahori (Kiến trúc sư trưởng của Taj Mahal). Cả đền Bibi ka Maqbara và Taj Mahal đều đặc biệt trở nên sống động vào lúc hoàng hôn và bình minh, thu hút rất đông người dân và khách du lịch tới tham quan, nhất là vào dịp Valentine.

Valentine 14/2 - Điểm đến "tượng đài Tình Yêu" - Lâu đài Torrechiara ở Parma, Italia:

Điểm đến "tượng đài Tình Yêu" - lâu đài Torrechiara, được Bá tước Pier Maria II Rossi dành để thể hiện tình yêu với người tình Bianca Pellegrini. (Ảnh: Travelemiliaromagna. It)

Lâu đài Torrechiara được xây dựng năm 1460 trên một đỉnh một ngọn đồi bậc thang hướng ra thung lũng Parma bên dưới, ở gần Langhirano thuộc tỉnh Parma. Lâu đài Torrechiara giống như một kim tự tháp trang nhã và đẹp mắt, được Bá tước Pier Maria II Rossi dành để thể hiện tình yêu với người tình Bianca Pellegrini. Thời nay lâu đài thường mở cửa miễn phí cho khách du lịch trong nhiều ngày kể từ Lễ Tình Yêu (Valentine 14/2).

Valentine 14/2- Điểm đến "tượng đài Tình Yêu" - lâu đài Boldt ở New York, Mỹ:



Điểm đến "tượng đài Tình Yêu" - lâu đài Boldt - là món quà triệu phú George C. Boldt dành tặng người vợ yêu Louise. (Ảnh: foxnews)

Lâu đài Boldt được triệu phú George C. Boldt - chủ sở hữu khách sạn Waldorf Astoria ở New York nổi tiếng thế giới - cho xây dựng hoành tráng trên hòn đảo hình trái tim Heart Island đẹp như tranh vẽ ở New York từ năm 1900.

Lâu đài Boldt là món quà triệu phú George C. Boldt dành tặng người vợ yêu Louise, nhưng công trình bị "đóng băng" năm 1904 sau cái chết đột ngột của bà Louise. Tới năm 1977 công trình được mua lại, được khôi phục và mở cửa cho khách tham quan, đông nhất là dịp Valentine...