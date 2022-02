Hội An lọt top điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới dành cho các cặp đôi dịp Valentine

Du lịch Hội An - điểm đến lãng mạng của các cặp đôi trong mùa Valentina sắp tới

Mới đây, tạp chí danh tiếng của Anh chuyên về ẩm thực, du lịch và văn hóa, Time Out, đã công bố danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới nhân dịp Valentine tới đây.

Theo Time Out, giữa lòng thế giới không ngừng thay đổi và đầy biến động, vẫn còn rất nhiều địa điểm lãng mạn để các cặp đôi tìm tới khám phá, trải nghiệm và trao trọn tình cảm.

Từ những hòn đảo thiên đường với nắng vàng, biển xanh đến những thành phố quyến rũ, hoa lệ hay chỉ đơn giản là những ngôi làng, thị trấn cổ kính; Những nơi bao bọc tình yêu vĩnh hằng và trường tồn theo thời gian.

Du lịch Hội An - điểm đến lãn mạn trên thế giới. Ảnh: Viettravel.

Năm nay, phố cổ Hội An chính là một trong những điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới. Time Out mô tả, một buổi hẹn hò lý tưởng sẽ là dạo bộ trên những con phố cổ rợp bóng đèn lồng và dưới ánh hoàng hôn của Hội An.

Tới với thành phố cổ kính này, qua kiến trúc độc đáo và cuộc sống bình dị của con người nơi đây, du khách như được ‘quay trở về quá khứ’, ‘thả hồn’ trôi theo dòng nước khi đi trên những chiếc thuyền gỗ và ‘nối dài’ giấc mơ lãng mạn ở Hội An với đèn hoa đăng lung linh huyền ảo.

Trong bảng xếp hạng của Time Out, thành phố Montreal, Canada đứng ở vị trí đầu tiên. Đây là thành phố lớn thứ 2 ở Canada và được mệnh danh là ‘linh hồn Pháp’ ở Bắc Mĩ.

Đến Montreal, các cặp đôi sẽ được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc đương đại thường thấy ở Châu Âu, tới thăm trên 50 di tích lịch sử quốc gia như Notre-Dame Roman Catholic Church / Basilica, St. George Antiochian Orthodox Church, Church of Notre-Dame-de-la-Défense và St. Patrick's Basilica và tham dự hơn 100 lễ hội được tổ chức hàng năm.

Dưới đây là danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới theo lựa chọn của Time Out:

1. Montreal, Canada

2. Herzegovina (Đông Nam Âu, phía Tây vùng Balkans)

3. Venice, Ý

4. Marrakech, Morocco

5. Kyoto, Nhật Bản

6. Prague, Cộng Hòa Séc

7. Zanzib (Tanzania)

8. Thác Niagara, Canada/Mỹ

9. Hội An, Việt Nam

10. Đảo Iceland

11. Hồ Malawi

12. Pa-ri, Pháp

13. Biển Maldives

14.Las Vegas, Mỹ

15. Ljubljana, Cộng Hòa Slovenia

16. Biển Hawaii

17. Thành phố St. Petersburg, Nga

18. Đảo Greenland

19. Đảo Bora Bora, Pháp