Có một ngành học "ai cũng mê", sinh viên ra trường sau 1 năm nhận lương tăng gấp đôi

Ngành học "hot" - Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 đạt hơn 3,66 triệu lượt người. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022 cao gấp 23,3 lần so với năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Du lịch Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của khách nội địa 2022 khi đạt 101,3 triệu lượt, tăng 168,3% so với kế hoạch, vượt mức trước dịch.

Tiềm năng du lịch lớn khiến nhiều thí sinh quan tâm đến ngành học liên quan đến lĩnh vực này là ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đang thu hút thí sinh. Ảnh: Tào Nga

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tiếng Anh là Tourism and Hospitality Management) là ngành học bao gồm các hoạt động liên quan đến quá trình quản lý và điều hành du lịch. Đây được đánh giá là ngành giàu tiềm năng nhất trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Vậy muốn theo học ngành này thì cần có tố chất gì?

Chia sẻ từ Trường Đại học Văn Hiến, để thành công với ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành, cần hội tụ đủ những tố chất dưới đây.

Có vốn hiểu biết rộng: Với đặc thù công việc là quảng bá đến du khách những điều hay, nét đặc trưng của từng vùng miền, danh lam thắng cảnh vì vậy người làm ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành cần có vốn kiến thức sâu rộng về địa lý, kinh tế, văn hóa, ẩm thực…

Kỹ năng giao tiếp tốt: Hàng ngày thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng, phải xử lý nhiều tình huống khác nhau. Vì vậy, đòi hỏi các bạn phải có cách ứng xử linh hoạt để giải quyết tốt những mâu thuẫn phát sinh trong công việc.

Kỹ năng ngoại ngữ: Trong xu thế hội nhập xã hội như hiện nay thì ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng giúp bạn tiến gần hơn đến thành công. Giỏi ngoại ngữ đồng nghĩa với việc bạn đã nắm bắt trong tay công cụ đắc lực để kết nối thế giới, giao lưu văn hóa.

Có khả năng tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc: Biết cách điều phối, sắp xếp công việc phù hợp, biết cách xây dựng chiến lược phát triển là lợi thế cho bạn.

Học ngành du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Cơ hội việc làm rộng mở

Theo chia sẻ từ Trường Đại học Hồng Bàng, nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho ngành du lịch tăng theo từng năm và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt trong thời kỳ toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế trở thành xu hướng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với nhiều vị trí công việc như: Hướng dẫn viên du lịch; điều hành tour, bán hàng, marketing, tổ chức sự kiện…; quản trị, điều hành tại các công ty du lịch trong và ngoài nước; chuyên viên tại các sở, ban, ngành về du lịch hoặc nghiên cứu giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

Nhu cầu việc làm của ngành quản trị lữ hành hiện nay khá cao. Hầu hết các công ty, doanh nghiệp về du lịch đều đang khan hiếm những nhân lực có tay nghề cao, nhất là sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nhiều người chuyển đổi nghề.

Chia sẻ về thu nhập của sinh viên sau khi ra trường, chị Nguyễn Thu Hà, CEO của một công ty du lịch nổi tiếng ở Hà Nội cho hay: "Sinh viên học ngành du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trong một năm đầu sau khi ra trường có thể có mức lương từ 7-8 triệu đồng/tháng vì các bạn phải làm quen với công việc. Sau đó, tùy theo năng lực và vị trí sẽ có mức lương từ 10-20 triệu đồng/tháng.

Với những bạn làm hướng dẫn viên du lịch thì thông thường sẽ không có lương cứng mà tính theo ngày công dẫn đoàn. Trung bình mỗi hướng dẫn viên có mức lương 800.000-900.000 đồng/ngày. Với những hướng dẫn viên ngôn ngữ khó như Italia, Tây Ban Nha, Nga... có thể lên tới 100 USD/ngày (hơn 2 triệu đồng). Ở cấp quản lý, mức lương trong ngành này khoảng 30-40 triệu đồng/tháng".

Tuy nhiên, chị Hà cũng cho biết, đây là một ngành đặc thù, ngoài ngoại ngữ cần kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, năng động. Nếu sinh viên thiếu hụt kỹ năng này sẽ rất khó làm tốt công việc cũng như được tuyển dụng.

Học ngành du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ở đâu?

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đứng đầu trong các trường đào tạo ngành Du lịch lữ hành tốt nhất tại Hà Nội. Điểm chuẩn năm 2022 vào ngành này của trường là 25-26 điểm.

Trường Đại học Hà Nội có chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành thuộc Khoa Quản trị kinh doanh Du lịch, đây là một trong những địa điểm được đánh giá là khá uy tín về đào tạo ngành Du lịch tốt tại Hà Nội với mức điểm chuẩn năm 2022 là 32,70 (thang điểm 40).

Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có 3 chuyên ngành về du lịch là Quản trị lữ hành, Quản trị du lịch và Quản trị khách sạn. Năm 2022, trường này lấy điểm chuẩn vào ngành là 26,85 điểm.

Ngoài 3 trường nêu trên thì tại Hà Nội còn có trường đào tạo về Du lịch là Cao đẳng Du lịch và Thương mại Hà Nội và Viện Đại học Mở Hà Nội có riêng khoa Du lịch...

Ở TP.HCM cũng có các địa chỉ đào tạo tốt ngành này là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Thuộc Đại học quốc gia TP.HCM với mức điểm chuẩn năm 2022 là 25,60-27,60 điểm; Trường Đại học Ngoại ngữ có hai chuyên ngành chính được đào tạo là: Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch nằm trong khoa Du lịch.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính có ngành đào tạo mới là Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Ngoài các trường tiêu biểu trên bạn cũng có thể lựa chọn học Du lịch tại trường: Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn và Đại học FPT TP.HCM, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Hồng Bàng...