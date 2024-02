Có người tử vong trong ngày đầu xuân vì tai nạn giao thông ở Hà Nội

Ngày 14/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 4 Tết.

Theo đó, lực lượng 141 phát hiện 27 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện, bàn giao 1 trường hợp có dấu hiệu phạm pháp hình sự (thu giữ 26 bình kim loại nghi chứa N20) cho đơn vị chức năng xác minh, xử lý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 303 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 108 phương tiện, 88 bộ giấy tờ, tước 42 giấy phép lái xe.

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ở Hà Nội xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong. Ảnh: CAHN

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội tiếp nhận, xử lý 25 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: Tổng đài 113 tiếp nhận 19 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 19 lượt phương tiện, 76 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường giải quyết; Tổng đài 114 tiếp nhận, xử lý 6 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 10 lượt phương tiện, 65 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, theo báo cáo, xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 01 người chết, 03 người bị thương.

Gồm 1 vụ làm 1 người chết, 1 người bị thương do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Vụ tai nạn thứ hai làm 1 người bị thương do va chạm giữa xe mô tô với xe đạp tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức.

Vụ tai nạn thứ ba làm 1 người bị thương do va chạm giữa xe đạp điện và người đi bộ tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai.

Trong ngày mùng 3 Tết, lực lượng chức năng cũng kịp thời ngăn chặn 1 vụ vận chuyển "khí cười". Ảnh: CAHN

Trong ngày cũng xảy ra 2 vụ cháy trung bình (Tây Hồ, Thanh Xuân); 2 vụ cháy nhỏ (Thanh Trì, Thạch Thất); 1 vụ cứu nạn cứu hộ (Thanh Xuân); 1 vụ việc không phân loại vụ cháy (Hà Đông).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 160 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 108 phương tiện, 34 bộ giấy tờ, tước 38 giấy phép lái xe.

Lực lượng 141 phát hiện 11 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 07 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội tiếp nhận, xử 32 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: Tổng đài 113 tiếp nhận 26 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 26 lượt phương tiện, 104 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường giải quyết.

Phát hiện, bàn giao 2 vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận, xử lý 6 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 17 lượt phương tiện, 102 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.