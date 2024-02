CSGT Bình Định xử lý nồng độ cồn "không vùng cấm, không ngoại lệ và không ngày nghỉ"

Xử lý kiên quyết không né tránh

Theo ghi nhận của PV những ngày này trên các tuyến Quốc lộ 19, Quốc lộ 1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định, thường xuyên thay địa điểm xử lý vi phạm, liên tục tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Với quyết tâm, xử lý kiên quyết vi phạm, lọc "ma men" ra khỏi dòng phương tiện, trong những ngày Tết.

Trước động thái quyết liệt xử lý vi phạm của CSGT, nhiều người dân cũng nhận thức được những tác hại, trong việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, cũng như các hành vi vi phạm giao thông khác.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Bình Định. Ảnh: GT.

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết cổ truyền, lực lượng CSGT sẽ bố trí 100% quân số túc trực trên các tuyến phố, quốc lộ, tỉnh lộ cho đến nông thôn để xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn và ma túy.

Làm nghề lao động tự do, anh Nguyễn Văn Tín (huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết: "Vừa rồi, tôi có xem báo, đài đưa tin, thấy nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt khung bị xử phạt rất nặng, nên tôi cũng ngại uống bia rượu, khi lái xe".

Theo anh Tín, cuối năm không thể nào tránh khỏi tiệc liên hoan, uống bia rượu, nhưng nếu có uống thì anh không dám chạy xe máy nữa.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Ảnh: GT.

"Thu nhập một tháng của tôi có vài triệu, không may bị CSGT phạt nồng độ cồn trong những ngày này thì coi như mất Tết, xe cũng không có mà đi. Tôi đồng tình với việc CSGT kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, vì khi say, người lái xe không còn làm chủ được phương tiện, rất dễ gây tai nạn", anh Tín nói.

Nhiều cán bộ, đảng viên "dính" nồng độ cồn

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, từ tháng 12/2023 đến nay, lực lượng CSGT của đơn vị này đã phát hiện và xử lý 11 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang cho hay, trên tinh thần 3 không: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không có ngày nghỉ", xử lý kiên quyết không né tránh, đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

CSGT Bình Định xử lý nồng độ cồn "không vùng cấm, không ngoại lệ và không ngày nghỉ". Ảnh: GT.

Trong quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT tiếp tục xác minh người vi phạm có phải là cán bộ, đảng viên hay không? Nếu có, sẽ thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý, để có hình thức xử lý tiếp theo.

Thượng tá Võ Văn Chín - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho hay, thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, lực lượng CSGT toàn tỉnh, đang tập trung triển khai quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: GT.

Đơn vị sẽ cử lực lượng kiểm tra, xử lý chuyên đề cồn và ma túy trong tất cả các ngày. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng CSGT của các địa phương tiến hành xử lý các trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho phép trong nội thành, đô thị.

"Chúng tôi sẽ bố trí 100% quân số túc trực trên các tuyến đường, từ nông thôn cho đến các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cũng như trong nội thành, nội thị. Lực lượng CSGT sẽ triển khai xuyên suốt, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, để đảm bảo an toàn giao thông, trên toàn địa bàn", thượng tá Chín cho hay.

Túc trực xử lý vi phạm vào ban đêm. Ảnh: GT.

Theo số liệu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, từ ngày 15/12/2023 đến 30/1, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính đối với 7.276 trường hợp, phạt số tiền hơn 17 tỷ đồng và tạm giữ 2.415 phương tiện. Trong đó, có 1.553 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 8 trường hợp vi phạm về ma túy; 1.161 trường hợp vi phạm về tốc độ.