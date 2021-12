Giàu không ở nhà to

Nhà to ở vế "già giàu không ở nhà to", kỳ thức không phải chỉ về ngôi nhà to lớn mà là đang nói về phòng ngủ to lớn. Dù là ở hiện đại hay thời xưa đi chăng nữa thì con người kiếm tiền cũng vì mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình.

Cổ nhân dạy, nhà giàu không ở nhà to, nghèo không nên đi đường dài. Ảnh: Sohu

Sống trong ngôi nhà mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, nhưng nếu nhà quá to, phòng ngủ cũng không thể to, bởi vì điều này khiến cho dương khí tán đi.

Trong con mắt của người xưa, phòng ngủ mà rộng rãi, trống trải quá mức, sẽ khiến "dương khí" không thể địch lại nổi "âm khí", sẽ dẫn đến sự mất cân bằng âm dương, dễ sinh bệnh, bởi vậy, phòng khách, phòng ăn có thể to, rộng, tuy nhiên phòng ngủ không thể như vậy.



Nghèo không đi đường dài

Nửa vế sau của câu là nghèo không đi đường dài thì vô cùng đơn giản, người thông minh nhìn đã có thể đoán ra được ý nghĩa, đó chính là người nghèo không nên đi xa.

Ly do thứ nhất là thời xưa xã hội đang kém phát triển, giao thông chủ yếu là đi xe ngựa, những người không có tiền đi xe ngựa mà đi bộ thì khả năng sẽ mất mạng ở xứ lạ quê người. Cổ nhân có câu: "Lá rụng về cội", khi qua đời ở nơi xứ lạ thì quả thực là không may mắn, bất hạnh, bởi vậy, khi chưa có điều kiện, tốt nhất không thể tùy tiện lựa chọn một nơi thật xa xôi để đi.



Điểm thứ hai chính là thời cổ đại chiến tranh, tai họa liên miên, vật tư y tế cũng lạc hậu, nên người không có nhiều tiền, cũng không cần đến một năm có thể mấy tháng liền tử mệnh rồi nên chẳng dám đi đâu xa cả.