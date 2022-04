Cổ phiếu các công ty game Trung Quốc tăng vọt sau 9 tháng đóng băng

Trung Quốc phê duyệt 45 trò chơi điện tử sau 9 tháng gián đoạn

Trung Quốc yêu cầu các nhà phát hành trò chơi phải có được sự chấp thuận theo quy định trước khi họ phát hành trò chơi. Và chính Cơ quan Quản lý Báo chí và Xuất bản Quốc gia (NPPA) là cơ quan quản lý cung cấp các phê duyệt cho các trò chơi điện tử trong nước.

Mới đây, theo Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Quốc gia Trung Quốc (NPPA), đã có tổng cộng 45 tựa game mới được phê duyệt thuộc về các công ty như Seasun Entertainment, Lilith Games và XD. Danh sách còn cho thấy các công ty khác có trò chơi đã nhận được giấy phép bao gồm iDreamSky, 37Games, một công ty con của G-bits Network Technology Xiamen, Shenzhen Zqgame và Yoozoo Games. Tuy nhiên, không có trò chơi nào được cấp phép mới đến từ Tencent Holdings hoặc NetEase, hai công ty trò chơi lớn nhất của đất nước, nhưng một trò chơi có tên Jinji de Tuzi từ Baidu, gã khổng lồ tìm kiếm Trung Quốc đã được đưa vào danh sách.

Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã phê duyệt lô trò chơi điện tử đầu tiên để kiếm tiền kể từ tháng 7 năm ngoái, chấm dứt tình trạng đóng băng đã gây tổn hại cho một số công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Tất cả các tiêu đề game đã được phê duyệt vào ngày 8 tháng 4 và tin tức được công bố chỉ ba ngày sau đó trên trang web của NPPA. Trung Quốc đã không phê duyệt giấy phép trò chơi điện tử trong khoảng chín tháng. Vào tháng 7/ 2021, NPPA đã phê duyệt tổng cộng 87 tựa game, và tạm dừng phê duyệt các trò chơi mới sau đó. Chính phủ Trung Quốc không đưa ra bất kỳ lý do nào cho quyết định này, hoặc thậm chí không công bố chính thức thừa nhận.

Mặc dù động thái cấm phê duyệt trò chơi điện tử được thực hiện để giảm thiểu tình trạng nghiện chơi game trong giới trẻ nước này, nhưng nó lại có tác động tiêu cực đến các công ty như Tencent, một công ty lớn trong ngành công nghiệp game sở hữu các tựa game như PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile , Ring Of Elysium và hơn thế nữa. Các công ty lớn như Tencent, Iqiyi, Bilibili và Netease đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về giá cổ phiếu của họ do kết quả của cuộc đàn áp, và một báo cáo của South China Morning Post vào tháng 12/ 2021 cho biết, khoảng 14.000 "studio nhỏ và các công ty liên quan đến trò chơi" ở Trung Quốc đã ngừng kinh doanh trong vài tháng qua.

Thế nên, sự chấp thuận mới nhất đã đánh dấu sự kết thúc của chín tháng tạm ngừng phê duyệt trò chơi. Thời gian đóng băng phê duyệt kéo dài cũng không phải là chưa từng có: Chính phủ Trung Quốc trước đó đã ngừng cấp phép cho các ấn phẩm trò chơi mới đã được dỡ bỏ vào tháng 12 năm 2018, khoảng chín tháng sau khi nó được áp dụng.

Theo You Haokun, nhà phân tích cấp cao của công ty nghiên cứu LeadLeo, các studio trò chơi quy mô vừa và nhỏ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi việc đình chỉ phê duyệt giấy phép mới gần đây. You nói: "Ngành công nghiệp trò chơi điện tử của Trung Quốc tập trung cao độ, các studio vừa và nhỏ luôn phải đối mặt với môi trường thị trường với áp lực cạnh tranh cao, và môi trường sống khắc nghiệt, đặc biệt là khi số lượng tựa game mới có hạn".

Ở Trung Quốc, các công ty cần có sự chấp thuận của các cơ quan quản lý để kiếm tiền từ trò chơi. Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí Quốc gia Trung Quốc đã phê duyệt 45 trò chơi vào ngày 11/4. Sự chấp thuận này có khả năng cho thấy quan điểm thuận lợi hơn một chút từ các nhà quản lý đối với ngành công nghiệp game sau nhiều tháng khó khăn trong bối cảnh thắt chặt quy định ở Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và game online kiếm tiền.

Nhà phân tích Alicia Yap của Citigroup viết trong một ghi chú: "Việc tiếp tục phê duyệt trò chơi là một sự phát triển tích cực đối với ngành công nghiệp trò chơi của Trung Quốc. Nó "sẽ giúp tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư chính phủ vẫn ủng hộ các khía cạnh văn hóa và sáng tạo của công nghiệp trò chơi và có thể báo hiệu nối lại dòng chảy phát triển liên tục hơn".

Sau khi thông báo này được đưa ra, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của các công ty trò chơi Trung Quốc gồm NetEase Inc, Bilibili Inc, 7 Interactive Entertainment đã tăng lần lượt 8% và 8,6%, 3,66% vào phiên giao dịch hôm 11/4 trong khi giá cổ phiếu của các công ty phát trực tiếp khác như Huya và DouYu cũng tăng vọt tương tự.

Việc đóng băng đã giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp game tại Trung Quốc kéo dài suốt 9 tháng. Ảnh: @AFP.

Vốn dĩ, các nhà chức trách của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã lo ngại về chứng nghiện chơi game ở trẻ em dưới 18 tuổi. Năm ngoái, Trung Quốc đã đưa ra các quy định hạn chế thời gian chơi game trực tuyến của trẻ em ở mức ba giờ mỗi tuần.

Mặc dù những người dưới 18 tuổi chỉ là một phần nhỏ trong doanh thu của Tencent và NetEase, nhưng việc đóng băng các tựa game đã có một tác động lớn. Tháng trước, Tencent đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hàng quý chậm kỷ lục trong quý 4 năm 2021. Thậm chí, công ty đã công bố kế hoạch đóng cửa nền tảng phát trực tuyến trò chơi điện tử của mình. Động thái mới này cũng diễn ra vài tháng sau khi các nhà quản lý ngăn chặn vụ sáp nhập giữa Huya và DouYu, hai công ty mà Tencent có cổ phần đáng kể dựa trên lý do chống độc quyền.