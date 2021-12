Cổ phiếu Grab giảm mạnh sau thương vụ Spac lớn nhất thế giới

Theo đó, cổ phiếu của Grab có trụ sở tại Singapore đã giảm mạnh trong lần ra mắt trên sàn Nasdaq vào ngày 2/12, sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập kỷ lục trị giá 40 tỷ USD với một công ty séc trắng (SPAC) có tên là Altimeter Growth Corp của Brad Gerstner ở Thung lũng Silicon niêm yết ở New York. Cổ phiếu mở cửa ở mức 13,06 đô la vào ngày 2/12, tăng so với mức đóng cửa của phiên hôm trước là 11,01 đô la, trước khi lao dốc 23% lùi về mức 8,51 USD vào lúc 18h34 giờ GMT cùng ngày.

Thực tế, các công ty SPAC là những công ty được thành lập để niêm yết lần đầu (IPO) trên thị trường chứng khoán. Điểm đặc biệt là các công ty này là những công ty rỗng, được thành lập chỉ vì mục đích làm IPO huy động vốn từ nhà đầu tư, rồi sau đó lấy tiền từ đợt IPO đi tìm kiếm những cơ hội thâu tóm và sáp nhập. Nói cách khác, các nhà đầu tư chấp nhận trở thành cổ đông của một công ty rỗng ruột như vậy, vì họ tin rằng ban lãnh đạo của công ty rỗng ruột đó sẽ có thể tìm ra một cơ hội sáp nhập tuyệt vời.

Cổ phiếu của Grab, công ty đặt xe và giao hàng lớn nhất Đông Nam bất ngờ giảm giá trong lần ra mắt sàn Nasdaq ngày 2/12, sau thương vụ sáp nhập kỷ lục trị giá 40 tỷ USD. Ảnh: @AFP.

Thương vụ sáp nhập SPAC này đã có thời điểm gây chú ý hồi đầu năm, khiến nhiều nhà đầu tư hào hứng. Tuy nhiên, mọi thứ đã lắng xuống vào cuối năm, với việc các nhà quản lý ban hành nhiều biện pháp để phán quyết các thủ tục, bao gồm cả phương pháp kiểm toán của các giao dịch và theo dõi tăng trưởng của công ty. Có thể thấy, đây là một năm đầy biến động đối với Grab. Việc sáp nhập với Altimeter Growth Corp đã được công bố vào tháng 4, nhưng sau đó đã bị trì hoãn do việc kiểm toán các tài khoản trong ba năm qua đình trệ, khiến cổ phiếu của Altimeter bị mất giá. Đồng thời, sự bùng nổ của Spac đã thu hút hàng tỷ đô la trong vài năm qua đã có dấu hiệu giảm bớt trong bối cảnh tăng cường giám sát quy định.

Trước đây, công ty có trụ sở tại Singapore này tạo ra một "siêu thị" cung cấp dịch vụ gọi xe, giao hàng và dịch vụ tài chính tại hơn 400 thành phố ở Đông Nam Á. Họ đã thu hút sự ủng hộ từ các nhà đầu tư toàn cầu bao gồm T Rowe Price, Temasek, BlackRock, Fidelity và Mubadala của Abu Dhabi cho các thương vụ.

Nhưng ở giai đoạn hiện tại, không thể phủ nhận rằng, Grab đã phải vật lộn với sự lây lan của biến thể Delta trong mùa hè vừa qua tại một số thị trường lớn nhất của mình, bao gồm Indonesia và Việt Nam. Giám đốc tài chính của Grab, Peter Oey cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ MarketWatch hôm 2/12 rằng, công ty đã có "bản vá lỗi khó khăn nhất" trong quý thứ ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 do sự cố ngừng hoạt động liên quan đến COVID-19 ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Nhưng ông chỉ ra sự tăng trưởng và phục hồi dự kiến tiếp tục, ngay cả khi công ty đang dần theo dõi những gì xảy ra với biến thể Covid-19 mới - Omicron.

Đại dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh ở Đông Nam Á và việc ngừng hoạt động ở Việt Nam đã gây ra áp lực cho Grab, mặc dù sản lượng giao đồ ăn vẫn tăng. Ảnh: @AFP.

Hơn nữa, công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng sau khi đối thủ người Indonesia, Gojek sáp nhập với nhà cung cấp thương mại điện tử PT Tokopedia. GoTo cũng đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở trong nước và ở Hoa Kỳ vào năm tới.

Peter Oey nói: "Hoạt động kinh doanh qua di động của chúng tôi đang tăng lên khi việc giãn cách xã hội, đóng cửa được nới lỏng; Hoạt động kinh doanh thanh toán của chúng tôi cũng tiếp tục phát triển. Chúng tôi đang nhìn thấy tất cả các dấu hiệu mạnh mẽ".

Tuy nhiên, ông Peter Oey vẫn tự tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn đối với Grab khi có nhiều người tiêm chủng trong khu vực và chọn theo đuổi chiến lược chung sống với Covid-19. Ông nói: "Siêu ứng dụng của chúng tôi rất độc đáo ở Đông Nam Á. Đó là dịch vụ gọi xe, giao đồ ăn, giao hàng tạp hóa, giao hàng chặng cuối và một loạt các sản phẩm dịch vụ tài chính, tất cả đều trong một ứng dụng". Ông cho biết ứng dụng "chạm" đến người tiêu dùng trong mọi khía cạnh cuộc sống hàng ngày của họ".

Ông cũng một mực khăng định rằng: "Đông Nam Á đang trên đà bùng nổ công nghệ và Grab là người đi đầu và là trung tâm trong câu chuyện đó".

Chia sẻ thêm về câu chuyện kinh doanh sau thương vụ sáp nhập kỷ lục trị giá 40 tỷ USD, giám đốc điều hành Anthony Tan cho biết, chiến lược siêu ứng dụng của Grab phản ánh phạm vi dịch vụ mà hãng cung cấp trên ứng dụng của mình - đã khiến nó trở nên linh hoạt hơn trong thời kỳ đại dịch so với các nhóm chỉ tập trung vào gọi xe hoặc giao đồ ăn. Cổ phiếu của Uber, Deliveroo, Lyft và những công ty khác đã giảm mạnh kể từ mùa hè năm nay.

"Khi khả năng đi lại giảm, dịch vụ đồ ăn và thanh toán kỹ thuật số cũng tăng lên. Nắm bắt được điều này, Grab càng có điều kiện thuận lợi để trở thành một siêu ứng dụng trong khu vực cho các nhu cầu hàng ngày", Tan nói.

Tan, người sẽ có 60,4% quyền biểu quyết trong khi chỉ sở hữu 2,2% cổ phần của công ty mới niêm yết cho biết lộ trình Spac mới là đúng đắn. "Chúng tôi phải chốt định giá sớm", anh nói.

Báo cáo lưu ý rằng, Grab phải đối mặt với những thách thức từ các siêu ứng dụng khác, bao gồm cả việc sáp nhập giữa Gojek và Tokopedia, liên minh này sẽ cố gắng chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra mắt công chúng ở Mỹ. Ảnh: @AFP.

Bức tranh tài chính của Grab

Grab, giống như các nhà sản xuất ứng dụng gọi xe và giao hàng khác đã thua lỗ rất nhiều kể từ khi thành lập vào năm 2012: Theo bản cáo bạch của mình, Grab đã lỗ lũy kế 11,9 tỷ USD tính đến tháng 6 năm 2021.

Công ty gần đây đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý thứ ba là 988 triệu đô la, tăng 366 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Grab cho biết doanh thu của hãng đã giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 157 triệu USD, với lý do các đợt ngừng hoạt động liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam từ tháng 7 đến tháng 9 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ gọi xe hoặc di chuyển của hãng. Họ cũng cho biết số lượng người dùng hàng tháng của họ đã giảm 8% so với năm ngoái vì những lần đóng cửa, giãn cách xã hội vì Covi-19 dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn tại Việt Nam.