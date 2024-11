Cơ quan Công an kiểm tra an toàn PCCC đối với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Cơ quan Công an kiểm tra an toàn PCCC đối với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Khách sạn Hồng Ngọc.