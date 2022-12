Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã 2 kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Phúc Khải (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Đặng Quốc Cường (34 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM).

Đây là hai nghi can cầm đầu nằm trong đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Lệnh truy nã Đặng Quốc Cường. Ảnh: CACC

Cả hai bị can trên bị khởi tố tội danh "tổ chức đánh bạc". Theo quyết định truy nã, hai bị can đã bỏ trốn, hiện không biết đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can bị truy nã phải báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra (số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, số điện thoại 097.888.1579) để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 22/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt 14 người để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo công an, đường dây này do một số người Việt sống tại Campuchia cầm đầu.

Còn tại Việt Nam có bảy người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh, thành phố. Công an xác định đường dây hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp, cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web Sobxx.com, Bongxx.com, SV2xx.com...

Lệnh truy nã Nguyễn Phúc Khải. Ảnh: CACC

Số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Những người trong băng nhóm được phân công nhiệm vụ cụ thể như: đảm bảo kỹ thuật nhà mạng, xử lý khiếu nại của người chơi, giao nhận tiền thắng thua (trực tiếp hoặc chuyển khoản với nội dung mang ký hiệu riêng)...



Trước khi khai mạc World Cup 2022, những nghi can cầm đầu tại TP.HCM lánh mặt đi các tỉnh, điều hành đường dây từ xa. Nhóm này hoạt động trong khoảng ba năm qua.

Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng. Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng.